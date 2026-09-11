Καιρός: O Σεπτέμβρης έχει μπει αποφασισμένος να παρατείνει την καλοκαιρινή μας διάθεση…για λίγο ακόμα όμως!

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

O Σεπτέμβρης έχει μπει αποφασισμένος να παρατείνει την καλοκαιρινή μας διάθεση…για λίγο ακόμα όμως θα αντιστέκεται η χώρα μας στην έλευση κακοκαιριών αλλά και στο φθινόπωρο. Αφού από Κυριακή…κάτι αλλάζει.

Προς το παρόν όμως το φόντο του καιρού συνθέτουν, οι λιακάδες, οι ορεινές μπόρες, η ζέστη την μέρα και οι πιο δροσερές νύχτες μιας και η μέρα μικραίνει.

Πιο αναλυτικά, σήμερα, Παρασκευή, γενικά αίθριος καιρός θα επικρατήσει σχεδόν σε όλη την χώρα.

Ξεκινώντας από βόρεια, με ηλιοφάνεια θα κυλήσει ο καιρός στην Θράκη, στην Θεσσαλία, στην Εύβοια και στα νησιά του βόρειου Αιγαίου, όπως και στα βόρεια Επτάνησα. Η θερμική αστάθεια δεν παραιτείται και θα δώσει σύννεφα-βροχές- μπόρες και πιθανές καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της δυτική Μακεδονίας, κατά μήκος της Πίνδου και δυτικά αυτής – δηλαδή στην Ήπειρο και στην Αιτωλοακαρνανία.

Κατεβαίνοντας νοτιότερα, αίθριος αναμένεται να ξεκινήσει και εκεί ο καιρός με κάποιες νεφώσεις στα ορεινά όπου και πιθανώς να βγουν κάποιες βροχές αργότερα στα ορεινά της Πελοποννήσου. Παράλληλα, στις Κυκλάδες, και στην Στερεά ο ήλιος θα κυριαρχεί.

Τέλος ταξιδεύοντας ακόμα Νοτιότερα προς την Κρήτη και στα Δωδεκάνησα, οι συνθήκες εξακολουθούν να είναι ηλιόλουστες ολη την διάρκεια της ημέρας.

Οι βοριάδες ακόμα μία μέρα εγκατεστημένοι στο Αιγαίο πνέουν με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ, ενώ έως 6 μποφόρ θα πνέουν στο Καρπάθιο πέλαγος.

Την ίδια ώρα, στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτριας έντασης από διάφορες διευθύνσεις.

Η ζέστη παρατείνεται και θερμότερες αέριες μάζες αλλά και η υποχώρηση του μελτεμιού επηρεάζουν το θερμόμετρο… για να φτάσει τους 34-36 βαθμούς κελσίου σε κλειστές πεδινές περιοχές της Ηπειρωτικής χώρας. Παράλληλα, στα νησιά μας, στα ορεινά και στα παράκτια τμήματα της χώρας οι συνθήκες θα είναι πιο δροσερές, ενώ όσο μικραίνει η μέρα η δροσιά την νύχτα είναι πιο αισθητή!

Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες στα ανατολικά του νομού έως 5 μποφόρ και ασθενείς έως μέτριας έντασης στον Σαρωνικό και η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 35 βαθμούς Κελσίου την ώρα που πιο δροσερές θα είναι οι συνθήκες στα θαλάσσια και παραθαλάσσια. –

Ανεβαίνοντας προς την Θεσσαλονίκη, περιμένουμε αίθριο καιρό με ηλιοφάνεια και κάποιες νεφώσεις αργότερα στην μέρα. Οι άνεμοι θα πνέουν μέτριας έντασης νοτιάδες στον Θερμαϊκό και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33-34 βαθμούς Κελσίου.

Το Σάββατο η αστάθεια δίνει δυναμικά το παρόν με βροχές κυρίως δυτικά και βόρεια και με ζέστη στα ανατολικά ηπειρωτικά, θα είναι εξίσου μία ζεστή μέρα για την εποχή και το μελτέμι ακλόνητο αλλά πιο εξασθενημένο! Λίγες μέρες καλοκαιρινής παράτασης λοιπόν, προτού μας επιβληθεί το φθινόπωρο αφού από Κυριακή φαίνεται πως ο καιρός θα προσπαθήσει να εναρμονιστεί με το ημερολόγιο.

Διαβάστε επίσης:

Συλλυπητήριο μήνυμα του προέδρου της ΕΛ.Α.Σ., Αλέξη Τσίπρα για την απώλεια του Αλέκου Καλύβη

Δούρου από Θεσσαλονίκη: Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ -Π.Σ. «έπρεπε να έχουν υλοποιηθεί χθες»

Κουτσούμπας από ΔΕΘ: «Η ενίσχυση του ΚΚΕ στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, θα σηματοδοτήσει ένα βήμα μπροστά για τον λαό»