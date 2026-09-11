Σαμαράς: Σκληραίνει τη γραμμή απέναντι στο Μαξίμου – Η «woke ατζέντα» και η ανησυχία στη ΝΔ

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Ούτε μία μέρα δεν αφήνει την κυβέρνηση να ησυχάσει ο Αντώνης Σαμαράς. Γνωρίζοντας πολύ καλά πώς λειτουργεί η βάση της ΝΔ και την ευαισθησία που έχει στα θέματα της οικογένειας, επανέφερε χθες, μέσω του στενού του συνεργάτη Νίκου Τσούτσια, την άποψη ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη στηρίζει τη woke ατζέντα από τη στιγμή που ψήφισε το νομοσχέδιο για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών.

Ο Νίκος Τσούτσιας απέφυγε πάντως να ανοίξει τα χαρτιά του για τον χρόνο που ο πρώην πρωθυπουργός θα ανακοινώσει το κόμμα του.

Έκανε δε λόγο για «πολιτικό παραλογισμό», καθώς, όπως υποστήριξε, η ΝΔ επιτίθεται στον Αντώνη Σαμαρά αντί να στρέφει τα πυρά της στους πολιτικούς της αντιπάλους. Παράλληλα, κατηγόρησε την ηγεσία του κόμματος ότι αντιμετωπίζει τη ΝΔ ως «ιδιοκτησία» της και επιχειρεί να υπαγορεύσει στον πρώην πρωθυπουργό τι θα κάνει.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστική ήταν η αναφορά του στο ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. «Γιατί ανησυχεί η ΝΔ για το αν θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς, όταν λέει ότι θα την ωφελήσει;», διερωτήθηκε, ενώ υποστήριξε ότι ο πρώην πρωθυπουργός «πιέζεται, παρά το προσωπικό του πρόβλημα, να κατέβει με δικό του κόμμα».

Όπως ανέφερε, ο Αντώνης Σαμαράς, ως πρώην πρωθυπουργός, «έχει τη δυνατότητα να μιλά με όλο το πολιτικό φάσμα», αφήνοντας έτσι ανοιχτό το ενδεχόμενο ευρύτερων πολιτικών επαφών.

Στο στόχαστρο του Τσούτσια βρέθηκε εκ νέου και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Τις αποφάσεις τις παίρνει ο Σαμαράς και όχι η οικογένεια Μητσοτάκη», ανέφερε, ενώ υποστήριξε ότι ο πρωθυπουργός έχει «καταργήσει τις δημοκρατικές λειτουργίες εντός της ΝΔ». Σχολιάζοντας τη στάση της Ντόρας Μπακογιάννη, υποστήριξε ότι υπάρχει αντίφαση, καθώς η πρώην υπουργός επιτίθεται στον Σαμαρά, ενώ ο Μητσοτάκης είχε ζητήσει τη στήριξη του Αντώνη Σαμαρά για να εκλεγεί πρωθυπουργός.

Προβληματισμός στο Μαξίμου για τη στάση των βουλευτών

Την ίδια ώρα, ωστόσο, το κυβερνητικό επιτελείο προσπαθεί να αναχαιτίσει τα επιχειρήματα της άλλης πλευράς, που υποστηρίζει ότι η ΝΔ έχει μεταλλαχθεί και έχει γίνει κόμμα Μητσοτάκη.

Σε αυτή τη μάχη, ωστόσο, απόντες είναι οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, οι οποίοι στις τοποθετήσεις τους απαντούν ότι το κόμμα Σαμαρά δεν είναι σίγουρο ότι θα γίνει και γι’ αυτό δεν μπορούν να σχολιάζουν κάτι ανύπαρκτο. Παράλληλα, φροντίζουν να υπενθυμίζουν ότι ο πρώην πρωθυπουργός υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα στελέχη της ΝΔ.

Η στάση αυτή των βουλευτών έχει προβληματίσει ιδιαίτερα το Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο βλέπει πίσω από αυτή τη στάση των στελεχών του την επιθυμία τους να αποδομήσουν την ατζέντα Σαμαρά, η οποία, όπως φαίνεται, βρίσκει ανταπόκριση στη βάση των δεξιών ψηφοφόρων. Το γεγονός, ακόμα, ότι ο Κώστας Καραμανλής εμφανίζεται αποστασιοποιημένος από την όλη ιστορία, αλλά και η φιλική του στάση με τον Αντώνη Σαμαρά, ερμηνεύεται ως άμεση στήριξη του πρώην πρωθυπουργού.

Ακόμα, ιδιαίτερη σημασία έχει ότι και οι καραμανλικοί βουλευτές εμφανίζονται να μην παίρνουν θέση, γεγονός που περιπλέκει τα πράγματα. Αν, μάλιστα, σκεφτεί κάποιος ότι οι δημοσκοπήσεις έχουν αρχίσει να καταγράφουν το εν δυνάμει κόμμα του πρώην πρωθυπουργού σε ποσοστά γύρω στο 5 με 6%, τότε προφανώς η κυβέρνηση έχει κάθε λόγο για να ανησυχεί.

Ο Σαμαράς «βλέπει» προς την ομογένεια

Η παρουσία του στην Αρχαία Ολυμπία και οι επαφές με ομογενείς από την Αυστραλία έχουν τη δική τους πολιτική σημασία

Ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον είχε η παρουσία του Αντώνη Σαμαρά στην εκδήλωση αδελφοποίησης της Αρχαίας Ολυμπίας με την Gold Coast της Αυστραλίας, κυρίως λόγω των επαφών που είχε ο πρώην πρωθυπουργός με παράγοντες της ελληνικής ομογένειας.

Ο Σαμαράς παρέμεινε για αρκετή ώρα στην εκδήλωση, είχε θερμές συνομιλίες με ομογενείς, αυτοδιοικητικούς και πολιτικά στελέχη, ενώ ιδιαίτερη αναφορά στο πρόσωπό του έκανε κατά την ομιλία του ο επίτιμος γενικός πρόξενος της Ελλάδας στο Κουίνσλαντ, Γεώργιος Μαστροκώστας.

Η κινητικότητα αυτή αποκτά μεγαλύτερη σημασία ενόψει των επόμενων εκλογών. Οι απόδημοι Έλληνες αποτελούν πλέον ένα εκλογικό ακροατήριο με ευκολότερη πρόσβαση στην κάλπη και δυνητικά μεγαλύτερη συμμετοχή, μετά τις αλλαγές στο καθεστώς της επιστολικής ψήφου.

Και ο Σαμαράς φαίνεται να υπολογίζει σοβαρά σε αυτό το ακροατήριο για το νέο πολιτικό εγχείρημα που προετοιμάζει. Η σταθερή έμφαση που δίνει στα εθνικά θέματα, στα ελληνοτουρκικά και στην εξωτερική πολιτική εκτιμάται από το επιτελείο του ότι μπορεί να βρει ιδιαίτερη ανταπόκριση σε τμήματα της ομογένειας.

Η Αρχαία Ολυμπία, λοιπόν, μπορεί να ήταν μια θεσμική εκδήλωση. Οι κινήσεις Σαμαρά γύρω από τους απόδημους, όμως, μόνο απαρατήρητες δεν περνούν.

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