Θύελλες στη δεξιά πολυκατοικία – Πώς κινούνται Λατινοπούλου, Βελόπουλος, Σαμαράς

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Η έξοδος του Ηλία Κασιδιάρη από τη φυλακή και η δήλωσή του ότι είναι έτοιμος να επανέλθει στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, καθώς όπως είπε δεν είναι μόνος του αλλά στηρίζεται από ένα ισχυρό εθνικό κόμμα, όπως αυτά που κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη, έχει φέρει προβληματισμό στα δεξιότερα της Ν.Δ. Ο Αντώνης Σαμαράς, ο Κυριάκος Βελόπουλος και η Αφροδίτη Λατινοπούλου, οι οποίοι επενδύουν στη woke ατζέντα, στα εθνικά θέματα και στο Μεταναστευτικό, βρίσκονται μπροστά σε μία νέα παράμετρο, την οποία δεν είχαν υπολογίσει.

Στην περίπτωση που ο Κασιδιάρης καταφέρει να βρει παραθυράκι για να έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση τα πράγματα θα γίνουν ιδιαίτερα δύσκολα για τη Λατινοπούλου, αφού πολλοί θεωρούν σίγουρο πως θα την αφομοιώσει, δεδομένου ότι πολλοί απ’ όσους τη στηρίζουν σήμερα προέρχονται από τη Χρυσή Αυγή.

Ο Βελόπουλος, από την άλλη, αν και έχει ένα πιο ομοιογενές κοινό, θα βρεθεί και αυτός απέναντι στη ρητορική του ακροδεξιού Κασιδιάρη με τη λογική ότι οι θέσεις τους στο Μεταναστευτικό και στα εθνικά θέματα είναι περίπου ίδιες.

Στην όλη εξίσωση μπαίνει και ο Σαμαράς, ο οποίος ετοιμάζεται να ανακοινώσει τον νέο πολιτικό φορέα με τον οποίο θα εκπροσωπηθεί στην επόμενη Βουλή. Με δεδομένο ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει επενδύσει στα εθνικά θέματα και στη «woke ατζέντα» η αναμόχλευση της ακροδεξιάς ρητορικής από τον Κασιδιάρη προφανώς δεν βοηθάει ούτε το εγχείρημα του Σαμαρά.

Αντίθετα ανακόπτει την όποια δυναμική είχε η επιχειρηματολογία του στο κομμάτι των ψηφοφόρων οι οποίοι κινούνται στα άκρα της Δεξιάς και αναζητούν πολιτική στέγη θεωρώντας ότι τα άλλα κόμματα αυτού του χώρου δεν τους εκφράζουν.

Περίπλοκο παζλ

Οι πληροφορίες λένε ότι ο πρώην υπαρχηγός της Χρυσής Αυγής σκέπτεται, από τη στιγμή που δεν μπορεί ο ίδιος να κατέβει στις εκλογές, να ηγηθούν τα αδέλφια του, τα οποία να σηματοδοτήσουν την ακραία ναζιστική αντίληψη με την οποία κινείται.

Η κυβέρνηση, ωστόσο, υποστηρίζει ότι το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τους εκλογικούς σχεδιασμούς, που έφερε το 2023, θα μπλοκάρει τους όποιους σχεδιασμούς της οικογένειας Κασιδιάρη. Ο νόμος θεσπίστηκε όταν υπήρξαν οι αποκαλύψεις από την πλευρά του επικεφαλής των «Σπαρτιατών» ότι η πραγματική ηγεσία του κόμματος ήταν ο Κασιδιάρης.

«Το νομοθετικό πλαίσιο αυτή τη στιγμή είναι επαρκές. Δεν νομίζω ότι θα γίνει κάποια άλλη παρέμβαση» δηλώνει ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος παραπέμποντας και σε έγκριτους καθηγητές του Συνταγματικού Δικαίου, οι οποίοι έχουν αρθρογραφήσει σχετικά.

Η επιλογή να κατέβουν τα αδέρφια του αντί γι’ αυτόν έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Κασιδιάρης έχει καταδικαστεί τελεσίδικα και για το αδίκημα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση. Όπως υποστηρίζουν μάλιστα γνωστοί συνταγματολόγοι, εάν κατέβει υποψήφιος βουλευτής οποιουδήποτε κόμματος, τότε το κόμμα αυτό δεν θα μπορέσει να πάρει μέρος στις εκλογές.

Ο ίδιος μπορεί να πάρει μέρος στις εκλογές μόνο ως ανεξάρτητος υποψήφιος σε μεμονωμένη εκλογική περιφέρεια, καθώς σε αυτήν την περίπτωση δεν απαιτείται η κατάθεση εκλογικών συνδυασμών. Όμως η είσοδός του στη Βουλή θεωρείται απίθανη, καθώς θα πρέπει να λάβει ποσοστό άνω του 3% σε πανελλαδική κλίμακα.

Ξεμαλλιάσματα

Ο πανικός που επικρατεί στη δεξιά πολυκατοικία φάνηκε άλλωστε από την πρώτη στιγμή που στην πολιτική ατζέντα μπήκε ο αποφυλακισθείς Κασιδιάρης.

Με αφορμή την άρση ασυλίας της Λατινοπούλου στο Ευρωκοινοβούλιο για την υπόθεση με τη γνησιότητα μέρους των υπογραφών στην ιδρυτική διακήρυξη της Φωνής Λογικής υπήρξε σφοδρή σύγκρουση της Λατινοπούλου με τη Ν.Δ. και – κυρίως – με την Ελληνική Λύση, τα δύο ελληνικά κόμματα που ψήφισαν υπέρ της άρσης ασυλίας της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η Λατινοπούλου σε δηλώσεις της χαρακτήρισε τον Βελόπουλο «συνεταιράκι του Κυριάκου Μητσοτάκη», λέγοντας ότι «είναι ο δεύτερος “Πίνατ”» και ότι «στα δύσκολα πάντα βάζει πλάτη». Μάλιστα, σε ερώτηση για πιθανή συνεργασία Ν.Δ. και Ελληνικής Λύσης, απάντησε πως «το θέλουν και οι δύο», ενώ χαρακτήρισε «σοσιαλιστική» την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Όσον αφορά δε την άρση της ασυλίας της μετά τις καταγγελίες για πλαστές υπογραφές απάντησε πως «δεν υπάρχει θέμα» και πως «κάποιοι πικραμένοι που ζητούσαν έμμισθη θέση ισχυρίζονται ότι δεν έβαλαν υπογραφή».

Ο ανταγωνισμός αυτός, όπως είναι φυσικό, αναμένεται να σκληρύνει τις θέσεις όλων των κομμάτων που κινούνται από την παραδοσιακή Δεξιά έως την Ακροδεξιά. Όλα δείχνουν ότι θα υπάρξει πλεονασμός ακροδεξιάς ρητορικής, με τον Κασιδιάρη να έχει τα πρωτεία σε αυτήν τη διαδικασία…

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