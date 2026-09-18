Φωτιά στην Κρανιά Ελασσόνας – Επιχειρούν 6 εναέρια

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Φωτιά έχει ξεσπάσει στην περιοχή Κρανιά Ελασσόνας.

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο και 5 αεροσκάφη.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας.

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