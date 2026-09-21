Ενέργεια: Στο τραπέζι τα νέα μέτρα για τον δύσκολο χειμώνα – Τι περιμένει η κυβέρνηση από την Ε.Ε.

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Τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες του δύσκολου χειμώνα στην ενέργεια αναζητά η κυβέρνηση, προσδοκώντας παράλληλα ότι η Ε.Ε. θα δώσει το πράσινο φως για την ανάληψη πρόσθετων μέτρων.

Οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος περιμένουν με αγωνία τις ανακοινώσεις και την εξειδίκευση των μέτρων που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, καθώς οι πιέσεις που δέχονται από τους πολίτες για τα θέματα της ακρίβειας είναι πολλές. Το γεγονός, ακόμη, ότι βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο κάνει τα πράγματα ακόμη δυσκολότερα, δεδομένου μάλιστα ότι δεν υπήρξε καμία ικανοποίηση από όσα ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ.

Στο κυβερνητικό επιτελείο βρίσκονται στην τελική επεξεργασία των μέτρων και αυτό που απομένει είναι να έρθουν σε επαφή με τα διυλιστήρια, προκειμένου όλοι να συμφωνήσουν στο πώς θα διαμορφωθεί η επιδότηση στο diesel, καθώς σήμερα το κράτος επιδοτεί στην αντλία με 10 λεπτά και τα διυλιστήρια με 5 λεπτά.

Ο πρωθυπουργός, στην εβδομαδιαία ανάρτησή του, αναφέρθηκε στις οικονομικές εξελίξεις και στα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα καύσιμα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε παρέμβαση της κυβέρνησης και των διυλιστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης τις αμέσως επόμενες ημέρες, με στόχο η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, δηλαδή χαμηλότερα από το επίπεδο στο οποίο έκλεισε η περυσινή περίοδος.

Σημείωσε ακόμη ότι προχωρά η οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, τόσο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο όσο και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας, ενώ ανακοίνωσε την επέκταση της επιδότησης στο diesel για όλο τον Οκτώβριο.

Αναφερόμενος στη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφερε ότι, εφόσον η Ε.Ε. επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια δαπανών, η κυβέρνηση θα εξετάσει και την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα.

Η αλήθεια είναι ότι, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η συζήτηση για τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν προκειμένου να τιθασευτεί η ακρίβεια στα καύσιμα έχει αρχίσει, με κάθε χώρα να μελετά τη δική της λύση.

Επίσημα, το θέμα αναμένεται να συζητηθεί στη Σύνοδο Κορυφής του Οκτωβρίου, ενώ μέχρι τότε το Eurogroup θα έχει μελετήσει όλα τα ενδεχόμενα.

Μέχρι στιγμής, η ελληνική κυβέρνηση εμφανίζεται να μη συζητά την οριζόντια μείωση του ΦΠΑ και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.

Το δεύτερο, ωστόσο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έβαλε πριν από λίγες ημέρες στο τραπέζι, υπό την προϋπόθεση ότι η Ε.Ε. θα δώσει το πράσινο φως, αν και από πολλούς θεωρείται δύσκολο, καθώς μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Οι ίδιοι άνθρωποι θεωρούν ότι θα ήταν πιο ασφαλές να χρησιμοποιηθούν τα υπερπλεονάσματα της χώρας.

Άλλες χώρες εξετάζουν διαφορετικές λύσεις. Η Ιταλία μελετά το ενδεχόμενο να μην εισπραχθούν τα τέλη κυκλοφορίας για το 2027, ενώ χώρες όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία συζητούν την έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των διυλιστηρίων.

Με δεδομένο ότι η χώρα μας έχει εφαρμόσει αυτό το μέτρο δύο φορές, θεωρείται δύσκολο να το επαναφέρει και τώρα.

Ο πρωθυπουργός, πάντως, μίλησε για διπλή κυβερνητική παρέμβαση: αφενός επιδότηση στην αντλία, με συμμετοχή κράτους και διυλιστηρίων, και αφετέρου οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης.

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