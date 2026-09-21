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21.09.2026 08:05

Σουρωτή: Νέα μονάδα το 2028, μεγαλύτερη παραγωγή και άνοιγμα σε μπύρα, ροφήματα και καλλυντικά πλέον

21.09.2026 08:05
souroti

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Από το ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό σε ένα πολύ ευρύτερο χαρτοφυλάκιο προϊόντων επιχειρεί να περάσει η Σουρωτή, συνδυάζοντας τη νέα εμπορική στρατηγική με σημαντική επέκταση της παραγωγικής της βάσης.

Κεντρικό σημείο του σχεδίου είναι η κατασκευή νέας παραγωγικής μονάδας δίπλα στο σημερινό εργοστάσιο, η οποία προγραμματίζεται να τεθεί σε λειτουργία στις αρχές του 2028. Θα διαθέτει δύο σύγχρονες γραμμές παραγωγής και θα συνοδευτεί από συνολικό εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων. Το επενδυτικό σχέδιο είχε ανακοινώσει ο Ιβάν Σαββίδης στην εκδήλωση για τα 110 χρόνια της εταιρείας.

Ήδη την προηγούμενη τριετία η παραγωγική δυναμικότητα της Σουρωτή αυξήθηκε κατά 80%, ενώ η αξιοποίηση του νερού της γεώτρησης ανέβηκε από το 40% στο 80%. Το επενδυτικό πρόγραμμα 2024-2025 επικεντρώθηκε σε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό και αναβάθμιση της παραγωγής, ενώ οι επενδύσεις συνεχίζονται και το 2026.

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, βρίσκεται και στην εμπορική στροφή. Η διοίκηση σχεδιάζει ένα multi-category χαρτοφυλάκιο που θα ξεπερνά το νερό και θα περιλαμβάνει επιλεγμένες μπύρες με έμφαση στην εστίαση και τον τουρισμό, φυσικά ροφήματα και τσάι για την αγορά wellness, ακόμη και water-infused καλλυντικά που θα διατίθενται μέσω φαρμακείων και ηλεκτρονικού εμπορίου.

Το 2025 ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 16,88 εκατ. ευρώ, με EBITDA 1,7 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 964.000 ευρώ. Οι εξαγωγές, πάντως, κινήθηκαν ανοδικά κατά 12,6% και έφθασαν τα 3,09 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας πλέον το 18,3% του συνολικού κύκλου εργασιών.

Η εταιρεία αύξησε παράλληλα το προσωπικό της σε 112 εργαζομένους από 98 το 2024, ενώ ο τζίρος της εμφανίζει σωρευτική αύξηση άνω του 64% σε σύγκριση με το 2022.

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