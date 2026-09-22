Skroutz: Άνοδος 18,4% στον τζίρο με «όπλα» logistics, lockers και αγορές μέσω κινητού το 2026

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Με διψήφια αύξηση σε παραγγελίες και τζίρο έκλεισε για τη Skroutz η φετινή περίοδος Back to School, με τα στοιχεία να καταγράφουν παράλληλα την ενίσχυση των αγορών μέσω κινητού, τη μεγάλη διείσδυση των lockers και την αυξανόμενη χρήση ευέλικτων τρόπων πληρωμής.

Στο διάστημα από 16 Αυγούστου έως 16 Σεπτεμβρίου 2026, οι παραγγελίες μέσω της πλατφόρμας αυξήθηκαν κατά 19,5% σε σχέση με πέρυσι, ενώ ο συνολικός τζίρος ενισχύθηκε κατά 18,4%.

Η άνοδος πραγματοποιήθηκε χωρίς ουσιαστική μεταβολή στη μέση αξία του καλαθιού, η οποία παρέμεινε στα 38 ευρώ, ενώ σταθερή σε σχέση με το 2025 διατηρήθηκε και η συνολική δαπάνη ανά χρήστη. Η εικόνα δείχνει ότι η αύξηση του GMV προήλθε κυρίως από μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών και όχι από αύξηση της αξίας κάθε αγοράς.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη των τρόπων πληρωμής. Οι κάρτες διατήρησαν τη μεγάλη πλειονότητα των συναλλαγών με ποσοστό 74,6%, ενώ η αντικαταβολή περιορίστηκε στο 10,3%. Παράλληλα, οι υπηρεσίες Buy Now, Pay Later (BNPL) χρησιμοποιήθηκαν στο 6,7% των συναλλαγών, καθώς μέρος των καταναλωτών επέλεξε να μεταφέρει χρονικά ένα τμήμα του κόστους των σχολικών αγορών.

Σημαντική άνοδο κατέγραψε και το Fulfilled by Skroutz, με τις παραγγελίες που εξυπηρετήθηκαν μέσω της συγκεκριμένης υπηρεσίας να αυξάνονται κατά 128,8%. Τα καταστήματα που χρησιμοποιούσαν τις αποθήκες της Skroutz τόσο φέτος όσο και πέρυσι εμφάνισαν μέση αύξηση 19,3% στον τζίρο τους μέσω του Marketplace.

Παράλληλα, τα Skroutz Point ενισχύουν τη θέση τους στο μοντέλο διανομής της εταιρείας. Το 57,1% των παραγγελιών της περιόδου παραδόθηκε σε θυρίδες, γεγονός που σημαίνει ότι σχεδόν έξι στις δέκα παραδόσεις πραγματοποιήθηκαν πλέον μέσω lockers.

Αντίστοιχα, το κινητό εξελίσσεται σε βασικό κανάλι αγορών, καθώς το 51,4% των συναλλαγών πραγματοποιήθηκε μέσω του Skroutz App.

Σημαντική είναι και η συμμετοχή της περιφέρειας. Το 33% του συνολικού τζίρου προήλθε από συνεργαζόμενα καταστήματα εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, ενώ το 41,8% των παραγγελιών είχε προορισμό καταναλωτές στην επαρχία.

Η ισχυρότερη ημέρα της περιόδου ήταν η 8η Σεπτεμβρίου, ενώ το 61,1% των καταναλωτών πραγματοποίησε τις αγορές του μέσα στον Σεπτέμβριο και το υπόλοιπο 38,9% είχε κινηθεί από τον Αύγουστο.

Ακόμη υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης εμφάνισε η Κύπρος, όπου οι παραγγελίες αυξήθηκαν κατά 75% και ο τζίρος κατά 77%. Η μέση αξία καλαθιού διαμορφώθηκε στα 44,04 ευρώ, υψηλότερα από τα 38 ευρώ της ελληνικής αγοράς.

Τα φετινά στοιχεία αποτυπώνουν έτσι μια περίοδο κατά την οποία η ανάπτυξη της Skroutz δεν περιορίζεται στον αριθμό των ηλεκτρονικών αγορών, αλλά επεκτείνεται σταδιακά σε ολόκληρη την αλυσίδα της συναλλαγής, από το κινητό και την πληρωμή έως την αποθήκευση και την παράδοση.

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