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Από 23 έως 30 Νοεμβρίου, όλα τα διαθέσιμα αυτοκίνητα του Cardom προσφέρονται με έκπτωση 10% και δυνατότητα 100% online χρηματοδότησης από την Εθνική Τράπεζα.

Η Black Friday δεν αφορά πλέον μόνο τις αγορές τεχνολογίας, μόδας ή ηλεκτρικών συσκευών. Είναι μια ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε και μεγαλύτερες αγορές που σχεδιάζουμε εδώ και καιρό. Όπως, για παράδειγμα, την απόκτηση του επόμενου αυτοκινήτου μας.

Black Friday με 10% έκπτωση σε όλα τα αυτοκίνητα

Φέτος, η Black Friday έρχεται και στην αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Για μία ολόκληρη εβδομάδα, όλα τα διαθέσιμα αυτοκίνητα της πλατφόρμας Cardom προσφέρονται με έκπτωση 10%, δίνοντας στους ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα να επιλέξουν το όχημα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τον προϋπολογισμό τους, σε ακόμη πιο προνομιακή τιμή.

Η έκπτωση εφαρμόζεται σε ολόκληρο το διαθέσιμο απόθεμα της πλατφόρμας, χωρίς περιορισμούς σε συγκεκριμένα μοντέλα ή κατηγορίες οχημάτων. Έτσι, είτε αναζητάτε ένα μικρό αυτοκίνητο για τις καθημερινές σας μετακινήσεις είτε ένα μεγαλύτερο οικογενειακό όχημα, μπορείτε να αξιοποιήσετε την προσφορά για να κάνετε την επιλογή που σας ταιριάζει.

Η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου με περισσότερη σιγουριά

Η πλατφόρμα Cardom προσφέρει έναν σύγχρονο και αξιόπιστο τρόπο αγοράς μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Σχεδιασμένη εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα, συνδυάζει την αξιοπιστία και την εγγύηση της κορυφαίας εταιρείας μίσθωσης και ενοικίασης αυτοκινήτων Avis με την τεχνογνωσία της Skroutz, του μεγαλύτερου marketplace της χώρας.

Κάθε διαθέσιμο προς πώληση όχημα συνοδεύεται από πλήρη τεχνικό έλεγχο, 12μηνη εγγύηση και δυνατότητα επιστροφής χρημάτων εντός 14 ημερών, προσφέροντας στους αγοραστές μεγαλύτερη σιγουριά και διαφάνεια σε κάθε στάδιο της διαδικασίας.

Και η χρηματοδότηση γίνεται 100% online από την Εθνική Τράπεζα

Η ευκαιρία της Black Friday συμπληρώνεται με τη δυνατότητα 100% online χρηματοδότησης από την Εθνική Τράπεζα. Μια σημαντική ευκαιρία για όσους αναζητούν το επόμενο αυτοκίνητό τους, να συνδυάσουν την οικονομία με την αξιοπιστία και την ευκολία μιας σύγχρονης, ψηφιακής εμπειρίας αγοράς.

Μέσα από μια απλή και γρήγορη διαδικασία, σε λίγα μόνο βήματα, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επιλέξει το αυτοκίνητο που τον ενδιαφέρει, να χρησιμοποιήσει τον online calculator για να διαμορφώσει τον συνδυασμό προκαταβολής, ποσού δανείου, διάρκειας και μηνιαίας δόσης που τον εξυπηρετεί και, μεταφερόμενος στο ασφαλές περιβάλλον της Εθνικής Τράπεζας, να υποβάλει την αίτησή του και να λάβει άμεσα απάντηση. Χωρίς την ανάγκη επίσκεψης σε κατάστημα.

Τα προγράμματα χρηματοδότησης της Εθνικής Τράπεζας για αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου μέσω του Cardom απευθύνονται τόσο σε ιδιώτες όσο και σε ατομικές επιχειρήσεις, προσφέροντας ευελιξία, μεγάλη διάρκεια, ανταγωνιστικό σταθερό επιτόκιο και επιλογές που προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε ενδιαφερόμενου.

Επωφεληθείτε από την εκπτωτική εβδομάδα για να κάνετε το επόμενο βήμα

Αν η αγορά ενός αυτοκινήτου βρίσκεται στα σχέδιά σας, η φετινή Black Friday μπορεί να είναι η κατάλληλη αφορμή για να τα πραγματοποιήσετε.

Με 10% έκπτωση σε όλα τα διαθέσιμα αυτοκίνητα του Cardom από 23 έως 30 Νοεμβρίου και δυνατότητα 100% online χρηματοδότησης από την Εθνική Τράπεζα, το επόμενο αυτοκίνητό σας μπορεί να βρίσκεται πιο κοντά από όσο φαντάζεστε.

Ενημερωθείτε αναλυτικά στο cardom.gr.

Προσοχή! Ο δανεισμός χρημάτων κοστίζει χρήματα.

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