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25.09.2026 09:00

Condor: Καθημερινές πτήσεις Αθήνα–Φρανκφούρτη από τον Απρίλιο του 2027 – Επεκτείνει το ευρωπαϊκό της δίκτυο

25.09.2026 09:00
condor

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Στο ευρωπαϊκό δίκτυο της Condor εντάσσεται από την άνοιξη του 2027 η Αθήνα, με τη γερμανική αεροπορική εταιρεία να εγκαινιάζει καθημερινές πτήσεις προς τη Φρανκφούρτη και να ενισχύει την παρουσία της στις συνδέσεις μεταξύ μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων.

Η νέα γραμμή Αθήνα–Φρανκφούρτη θα ξεκινήσει στις 28 Απριλίου 2027 και θα εκτελείται σε καθημερινή βάση καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου.

Η προσθήκη της Αθήνας αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της Condor για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού της δικτύου και την παράλληλη ενίσχυση της Φρανκφούρτης ως κόμβου ανταποκρίσεων για τις πτήσεις μεγάλων αποστάσεων.

Μέσω του γερμανικού αεροδρομίου, οι επιβάτες που αναχωρούν από την Αθήνα θα αποκτούν πρόσβαση και στο διηπειρωτικό δίκτυο της εταιρείας, το οποίο περιλαμβάνει προορισμούς στη Βόρεια Αμερική, την Καραϊβική και την Αφρική.

Στους 16 οι ευρωπαϊκοί προορισμοί

Μαζί με την Αθήνα, η Condor προσθέτει στο πρόγραμμά της τη Φλωρεντία και τη Στοκχόλμη, ανεβάζοντας σε 16 τον συνολικό αριθμό των ευρωπαϊκών μητροπολιτικών προορισμών που εξυπηρετεί από τη Φρανκφούρτη.

Οι πτήσεις προς τη Φλωρεντία θα αρχίσουν στις 6 Μαΐου 2027 και θα πραγματοποιούνται δύο φορές την ημέρα κατά τη θερινή περίοδο. Μία εβδομάδα αργότερα, στις 13 Μαΐου, θα ξεκινήσει η σύνδεση με τη Στοκχόλμη/Arlanda, επίσης με δύο καθημερινές πτήσεις, οι οποίες όμως θα διατηρηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Ο Chief Commercial Officer της Condor, Dr. Pierre Dominique Prümm, συνέδεσε την επέκταση με τη στρατηγική ανάπτυξης του κόμβου της εταιρείας στη Φρανκφούρτη, επισημαίνοντας ότι το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό δίκτυο δημιουργεί περισσότερες δυνατότητες ανταπόκρισης προς τους διηπειρωτικούς προορισμούς της.

Από την πλευρά του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, η διευθύντρια Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ Ιωάννα Παπαδοπούλου σημείωσε ότι η καθημερινή σύνδεση με τη Φρανκφούρτη ενισχύει τη διασυνδεσιμότητα της Αθήνας και διευρύνει τις επιλογές για το επιβατικό κοινό.

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