Adidas Hellas: Άλμα πωλήσεων στα 218 εκατ. ευρώ με ώθηση από τις αγορές των Βαλκανίων

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Πάνω από το όριο των 200 εκατ. ευρώ πέρασε για πρώτη φορά ο τζίρος της Adidas Hellas, με την ελληνική θυγατρική του γερμανικού ομίλου να ενισχύει σημαντικά τόσο τις πωλήσεις όσο και την κερδοφορία της, έχοντας πλέον μεγαλύτερο ρόλο στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Οι πωλήσεις της εταιρείας έφτασαν το 2025 τα 218,44 εκατ. ευρώ, από 179,56 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 21,7%. Μέσα σε έναν χρόνο, δηλαδή, προστέθηκαν σχεδόν 39 εκατ. ευρώ στον κύκλο εργασιών.

Σημαντικό μέρος της αύξησης προήλθε από την επέκταση των δραστηριοτήτων στα Βαλκάνια. Η Adidas Hellas ανέλαβε πελάτες χονδρικής της Adidas Σερβίας που δραστηριοποιούνται σε Σερβία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο και Βόρεια Μακεδονία. Η συγκεκριμένη αλλαγή πρόσθεσε πωλήσεις 24,42 εκατ. ευρώ, ενώ επιπλέον 14,48 εκατ. ευρώ προήλθαν από την ανάπτυξη της υπόλοιπης εμπορικής δραστηριότητας.

Ισχυρή άνοδος κερδών

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η βελτίωση στην τελική γραμμή των αποτελεσμάτων. Τα EBITDA αυξήθηκαν κατά 19,8%, στα 10,21 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων έφτασαν τα 5,05 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 42,3%.

Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 3,44 εκατ. ευρώ, από 2,02 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, καταγράφοντας αύξηση 69,9%.

Η χονδρική αποτέλεσε τον βασικό μοχλό ανάπτυξης, με τις πωλήσεις να αυξάνονται κατά 28,2% και να φτάνουν τα 153,64 εκατ. ευρώ. Η λιανική κινήθηκε επίσης ανοδικά, κατά 8,6%, στα 64,8 εκατ. ευρώ.

Η επέκταση των δραστηριοτήτων συνοδεύτηκε και από αύξηση της απασχόλησης. Στο τέλος του 2025 η Adidas Hellas είχε 350 εργαζομένους, έναντι 322 έναν χρόνο νωρίτερα.

Για το 2026, η διοίκηση αναμένει περαιτέρω αύξηση των πωλήσεων, τόσο από την ελληνική αγορά όσο και από την ανάπτυξη της χονδρικής στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Παράλληλα, προτείνεται η διανομή μερίσματος 3 εκατ. ευρώ προς τη γερμανική μητρική, έναντι 1 εκατ. ευρώ για την προηγούμενη χρήση.

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