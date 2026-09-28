ΑΔΜΗΕ: Επενδύσεις 6 δισ. έως το 2029 με διασυνδέσεις και συμβάσεις 3,5 δισ. ευρώ μπροστά

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Σε έναν από τους μεγαλύτερους επενδυτικούς κύκλους της ιστορίας του έχει εισέλθει ο ΑΔΜΗΕ, με το πρόγραμμα της περιόδου έως το 2029 να φτάνει περίπου τα 6 δισ. ευρώ και το βάρος να πέφτει στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις των νησιών, στην ενίσχυση του εγχώριου συστήματος μεταφοράς και στη σταδιακή διεύρυνση του διεθνούς αποτυπώματος του Διαχειριστή.

Το μέγεθος του προγράμματος αποτυπώνεται και στις συμβάσεις που έχουν ήδη εξασφαλιστεί και φτάνουν τα 3,5 δισ. ευρώ. Πρόκειται για έργα που δίνουν σημαντική ορατότητα στις επενδύσεις των επόμενων ετών, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ανάγκες του ηλεκτρικού συστήματος αυξάνονται εξαιτίας της μεγάλης διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η δεύτερη ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Ιταλίας, καθώς και οι διασυνδέσεις των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων. Τα συγκεκριμένα projects αποτελούν κρίσιμο κομμάτι του σχεδιασμού, καθώς η ολοκλήρωσή τους θα περιορίσει τη λειτουργία ακριβών τοπικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής και, παράλληλα, θα αυξήσει τη δυνατότητα εγκατάστασης νέων έργων ΑΠΕ.

Η επιτάχυνση των επενδύσεων συνοδεύεται από σημαντική βελτίωση των οικονομικών μεγεθών. Στο πρώτο εξάμηνο του 2026 τα έσοδα του ομίλου αυξήθηκαν κατά 22,6%, στα 270,5 εκατ. ευρώ, ενώ τα EBITDA έφτασαν τα 193 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 26,4%. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η αύξηση των καθαρών κερδών, κατά 36,7%.

Το μεγάλο στοίχημα για τη διοίκηση του Μάνου Μανουσάκη είναι πλέον η ταχύτητα υλοποίησης. Η ενεργειακή μετάβαση δημιουργεί μεγάλες ανάγκες για νέα δίκτυα, την ώρα που διεθνώς οι Διαχειριστές αντιμετωπίζουν προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, στους χρόνους παράδοσης καλωδίων και μετασχηματιστών και στο κόστος των έργων.

Παράλληλα, ο ΑΔΜΗΕ επιχειρεί να μετατραπεί σταδιακά από εθνικό Διαχειριστή σε περιφερειακό ενεργειακό παίκτη, αξιοποιώντας τη γεωγραφική θέση της Ελλάδας ανάμεσα στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική.

Το επενδυτικό πρόγραμμα των 6 δισ. ευρώ είναι, συνεπώς, κάτι περισσότερο από ένα πρόγραμμα αναβάθμισης του ελληνικού δικτύου. Αποτελεί το βασικό εργαλείο πάνω στο οποίο ο ΑΔΜΗΕ χτίζει το επόμενο στάδιο ανάπτυξής του.

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