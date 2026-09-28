Cegeka: Νέες επενδύσεις στην Ελλάδα με αιχμή την τεχνητή νοημοσύνη και τις διεθνείς αγορές πλέον

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Σε δεύτερη φάση περνά η επένδυση της βελγικής Cegeka στην Ελλάδα, τρία χρόνια μετά την εγκατάσταση του ομίλου στην Αθήνα, με τη διοίκηση να ανεβάζει τον πήχη για την ελληνική δραστηριότητα και να δίνει μεγαλύτερο βάρος στην τεχνητή νοημοσύνη, στις εξαγωγές τεχνολογικών υπηρεσιών και στην περαιτέρω ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού.

Η ελληνική αγορά αποκτά μεγαλύτερη σημασία στον σχεδιασμό του ομίλου, ο οποίος επιχειρεί να δημιουργήσει ένα ισχυρότερο ευρωπαϊκό αποτύπωμα και να περιορίσει την εξάρτησή του από επιμέρους εθνικές αγορές. Ο διευθύνων σύμβουλος της Cegeka, Κουν Ντερίκιρε, έχει καταστήσει σαφές ότι η παρουσία στην Ελλάδα δεν αντιμετωπίζεται ως μια κλασική επένδυση χαμηλότερου κόστους, αλλά ως βάση παραγωγής τεχνολογίας και εξειδικευμένων υπηρεσιών που μπορούν να κατευθυνθούν σε πελάτες του ομίλου σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Κεντρικό ρόλο στο νέο κεφάλαιο της επένδυσης έχει η τεχνητή νοημοσύνη. Η Cegeka επενδύει στην ενσωμάτωση εφαρμογών AI στις υπηρεσίες που παρέχει σε επιχειρήσεις, με στόχο τόσο την αυτοματοποίηση διαδικασιών όσο και τη δημιουργία νέων προϊόντων. Η διοίκηση θεωρεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει ήδη τον τρόπο λειτουργίας του κλάδου της πληροφορικής, χωρίς όμως να καταργεί την ανάγκη για εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Σε αυτό ακριβώς το πεδίο η Ελλάδα εμφανίζει, σύμφωνα με τον όμιλο, σημαντικά πλεονεκτήματα. Η διαθεσιμότητα μηχανικών και στελεχών πληροφορικής, σε συνδυασμό με το κόστος και τη γεωγραφική θέση της χώρας, ήταν βασικοί λόγοι για την αρχική επιλογή της Αθήνας.

Το επόμενο βήμα αφορά την περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών, αλλά και την αξιοποίηση της Ελλάδας ως εξαγωγικού κόμβου υπηρεσιών. Παράλληλα, στο τραπέζι παραμένει και η ανάπτυξη μέσω εξαγορών, εφόσον εντοπιστούν εταιρείες που μπορούν να συμπληρώσουν τις τεχνολογικές δυνατότητες του ομίλου.

Για την Cegeka, η ελληνική αγορά αποτελεί έτσι κομμάτι ενός ευρύτερου σχεδίου: τη δημιουργία ενός πραγματικά ευρωπαϊκού ομίλου τεχνολογίας, ικανού να ανταγωνιστεί μεγαλύτερους διεθνείς παίκτες. Και η Αθήνα φαίνεται ότι αποκτά πλέον πιο κεντρικό ρόλο σε αυτή τη στρατηγική.

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