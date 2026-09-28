DIMAND: Κέρδη αυξημένα 53,6% και νέο επενδυτικό κύμα με Καμπά και μεγάλες αναπτύξεις ακινήτων μπροστά

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Με σημαντική αύξηση κερδοφορίας και ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο αναπτύξεων ακινήτων συνεχίζει το 2026 η DIMAND, η οποία προχωρά στην υλοποίηση νέου επενδυτικού κύκλου, με ένα από τα μεγαλύτερα projects να αφορά την έκταση του Κτήματος Καμπά στην Παλλήνη.

Στο πρώτο εξάμηνο, τα λειτουργικά κέρδη του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 17,1 εκατ. ευρώ, έναντι 14,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 19,3%. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η άνοδος στα κέρδη προ φόρων που αναλογούν στους μετόχους, τα οποία έφτασαν τα 22,7 εκατ. ευρώ από 14,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 53,6%.

Η στρατηγική της εταιρείας παραμένει προσανατολισμένη στην ανάπτυξη και επανατοποθέτηση μεγάλων ακινήτων, με έμφαση σε σύνθετα projects που μπορούν να αποκτήσουν υψηλότερη αξία μετά την ολοκλήρωση της ανάπτυξής τους.

Ιδιαίτερη θέση στο νέο χαρτοφυλάκιο έχει το Κτήμα Καμπά. Η DIMAND απέκτησε το 100% της Κάντζα Εμπορική, η οποία κατέχει έκταση περίπου 315.000 τετραγωνικών μέτρων στην περιοχή των δήμων Παλλήνης και Παιανίας. Παράλληλα, απέκτησε δύο ακόμη οικόπεδα συνολικής επιφάνειας περίπου 5.700 τετραγωνικών μέτρων στη θέση Τρίγωνο Καμπά.

Η συγκεκριμένη ανάπτυξη έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα projects της εταιρείας τα επόμενα χρόνια, σε μια περιοχή που αποκτά μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον λόγω της πρόσβασης στην Αττική Οδό, στο μετρό και στο αεροδρόμιο.

Η DIMAND έχει ακολουθήσει τα τελευταία χρόνια ένα μοντέλο διαφορετικό από εκείνο της κλασικής εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία. Αντί να συσσωρεύει ολοκληρωμένα ακίνητα με στόχο αποκλειστικά τα μισθώματα, επενδύει στην ανάπτυξη ή ανακατασκευή σύνθετων ακινήτων και στη συνέχεια επιδιώκει την αξιοποίησή τους μέσω πωλήσεων ή συνεργασιών με θεσμικούς επενδυτές.

Η διοίκηση, υπό τον Δημήτρη Ανδριόπουλο, εκτιμά ότι οι συμφωνίες και οι συναλλαγές που ολοκληρώθηκαν μετά το τέλος Ιουνίου δημιουργούν προϋποθέσεις για ακόμη καλύτερη εικόνα στο σύνολο του 2026.

Το μεγάλο ζητούμενο για την επόμενη περίοδο θα είναι η ταχύτητα ωρίμανσης των νέων αναπτύξεων. Με το κόστος κατασκευής να παραμένει υψηλό και την αγορά επαγγελματικών ακινήτων να γίνεται περισσότερο επιλεκτική, η DIMAND ποντάρει σε έργα μεγάλης κλίμακας και σε τοποθεσίες όπου θεωρεί ότι υπάρχει ακόμη σημαντικό περιθώριο δημιουργίας υπεραξιών.

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