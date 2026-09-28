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28.09.2026 08:10

Ροδούλα: Επένδυση 41,6 εκατ. ευρώ, νέες αγορές στο εξωτερικό και σενάριο εισόδου επενδυτικού fund πλέον

28.09.2026 08:10
rodoula fac

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Σε μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις της ιστορίας της προχωρά η Ροδούλα, επιχειρώντας ταυτόχρονα να αυξήσει σημαντικά την παρουσία της εκτός Ελλάδας και να περάσει σε μεγαλύτερη παραγωγική κλίμακα. Το νέο επενδυτικό πρόγραμμα φτάνει τα 41,6 εκατ. ευρώ, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη και η είσοδος επενδυτικού fund για τη χρηματοδότηση της επόμενης φάσης ανάπτυξης.

Η εταιρεία, που δραστηριοποιείται στην παραγωγή κατεψυγμένων προϊόντων ζύμης και αρτοποιίας, έχει ήδη δημιουργήσει σημαντική εξαγωγική βάση. Στόχος της διοίκησης είναι η συμμετοχή των πωλήσεων εξωτερικού να ενισχυθεί από περίπου 20,7% σήμερα στο 22%-25% μεσοπρόθεσμα, με παράλληλη είσοδο σε δύο έως τρεις νέες αγορές μέσα στο 2026.

Το επενδυτικό σχέδιο έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας έχουν βελτιωθεί αισθητά. Η Ροδούλα επιδιώκει για τη φετινή χρήση μεσαία μονοψήφια οργανική αύξηση των πωλήσεων, μικτό περιθώριο κέρδους κοντά στο 40% και περιθώριο EBITDA άνω του 14%.

Η επίτευξη αυτών των στόχων συνδέεται άμεσα με τη διαχείριση του κόστους πρώτων υλών και ενέργειας, δύο παράγοντες που έχουν ασκήσει σημαντικές πιέσεις συνολικά στη βιομηχανία τροφίμων τα τελευταία χρόνια. Η διοίκηση ποντάρει παράλληλα σε πιο πειθαρχημένη τιμολογιακή πολιτική και σε προϊόντα μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας.

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, επικεντρώνεται στο επενδυτικό πρόγραμμα των 41,6 εκατ. ευρώ. Η χρηματοδότησή του μπορεί να ανοίξει την πόρτα σε νέο επενδυτή, καθώς εξετάζεται η είσοδος fund στο μετοχικό κεφάλαιο. Μια τέτοια εξέλιξη θα έδινε στη Ροδούλα πρόσθετη χρηματοδοτική ισχύ για την υλοποίηση του σχεδίου χωρίς υπερβολική επιβάρυνση του δανεισμού.

Η εξωστρέφεια αποτελεί το δεύτερο μεγάλο μέτωπο. Η ελληνική αγορά εξακολουθεί να αποτελεί τη βασική πηγή εσόδων, όμως η εταιρεία βλέπει μεγαλύτερα περιθώρια ανάπτυξης στο εξωτερικό, όπου τα κατεψυγμένα προϊόντα ζύμης εμφανίζουν ισχυρή ζήτηση.

Για τη Ροδούλα, επομένως, το 2026 αποτελεί χρονιά μετάβασης. Η εταιρεία επιχειρεί να συνδυάσει αύξηση παραγωγικής δυναμικότητας, μεγαλύτερη εξαγωγική παρουσία και πιθανή αλλαγή στη μετοχική της σύνθεση, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για αισθητά μεγαλύτερο μέγεθος τα επόμενα χρόνια.

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