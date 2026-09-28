Τι ρόλο μπορεί να έχει μια ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις στις εκλογές;

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Γράφει ο Γιάννης Μαγκριώτης

Οι πρόωρες εκλογές πάντα γίνονταν με το άρθρο 41, παράγραφος 2 του Συντάγματος, δηλαδή με επίκληση εθνικού θέματος εξαιρετικής σημασίας, υπαρκτού ή όχι, που κυρίως αφορούσε τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Πάντα τα εθνικά θέματα και η εξωτερική πολιτική ήταν ψηλά στην προεκλογική ατζέντα των κομμάτων και σε πολλές εκλογές διαμόρφωσαν και το τελικό αποτέλεσμα. Μια ανασκόπηση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, από το 1974 μέχρι σήμερα, θα μας δείξει πώς επηρέασαν το προεκλογικό περιβάλλον και το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών. Μπορεί να είναι και χρήσιμη για να κατανοήσουμε τις επιλογές της σημερινής κυβέρνησης και των κομμάτων μέχρι τις εκλογές.

Οι δημοσκοπήσεις, μετά τη ΔΕΘ, έδειξαν ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού δεν του προσέφεραν την ανάσα που ήθελε.

Οι επιδόσεις της κυβέρνησης στα θεσμικά, οικονομικά και κοινωνικά πεδία, αλλά και οι νέες προτάσεις της, δεν μπορούν να τη βοηθήσουν να ανακάμψει, πολύ περισσότερο να πετύχει τον βασικό εκλογικό της στόχο, την αυτοδυναμία.

Η εξωτερική πολιτική, η ελληνική Προεδρία της ΕΕ και τα ελληνοτουρκικά μπορούν;

Πέραν του ότι η κυβέρνηση έχει τον καλύτερο δείκτη αποδοχής σε αυτά τα πεδία, τα οποία επηρεάζουν και την ψυχολογία των πολιτών που θέλουν «σταθερότητα και αποφυγή περιπετειών», είναι πολύ πιθανόν να γίνουν βασικά διακυβεύματα των εκλογών.

Ο Πρωθυπουργός τους αυτοτοποθετούμενους ως Κεντροδεξιούς τους έχει, συντηρεί την επιρροή του σε μεγάλο μέρος των Κεντρώων, οι Κεντροαριστεροί θα σκοτωθούν μεταξύ τους, τους Δεξιούς θέλει να μαζέψει από την επιρροή του Αντώνη Σαμαρά, και όχι μόνο.

Εκλογές αρχές Μαΐου, με επίκληση εθνικού θέματος, για να γίνουν οι δεύτερες στα μέσα Ιουνίου, λίγες ημέρες πριν αρχίσει η Ελληνική Προεδρία της ΕΕ, θα είναι από τα βασικά προεκλογικά χαρτιά της κυβέρνησης. Είναι μια καλή ημερομηνία για τον Πρωθυπουργό. Ήδη, ο Πρωθυπουργός έχει αρχίσει να το θέτει στις ομιλίες του και, στον τελευταίο ανασχηματισμό, όρισε και αρμόδιο υφυπουργό για την προετοιμασία της ελληνικής Προεδρίας.

Από σήμερα και μέχρι τις εκλογές, την άνοιξη του 2027, ποιος θα ανεβάσει την ένταση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και πώς;

Το νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα» πολύ πιθανόν να ψηφιστεί από την τουρκική Βουλή τον Οκτώβριο. Για το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης Κύπρου – Κρήτης, η κυβέρνηση δεν έχει δώσει χρονοδιάγραμμα για την έναρξη των ερευνών στον βυθό, εκεί που σταμάτησαν στην Κάσο, τον Ιούλιο του 2024. Μήπως μια απόπειρα στις αρχές του 2027 είναι πιθανή;

«Γαλάζια Πατρίδα», «καλώδιο», μαζί με την επερχόμενη ελληνική Προεδρία της ΕΕ, είναι τρία θέματα που μπορούν και ένταση να δημιουργήσουν και τις εκλογές να επηρεάσουν.

Μέχρι πού μπορεί να φθάσει η κυβέρνηση και πώς θα αντιδράσει ο Ερντογάν, ειδικά μετά τις δηλώσεις του στη Νέα Υόρκη; Όπου, από τη μία πλευρά, προειδοποιούσε και πάλι ότι: «Χωρίς τη συμμετοχή της Τουρκίας ή χωρίς την άδειά της, καμιά σημαντική ενεργειακή υποδομή δεν μπορεί να υλοποιηθεί στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο» και, από την άλλη, μιλούσε για τη δυνατότητα να λυθούν με βάση το Διεθνές Δίκαιο τα διμερή προβλήματα, καλώντας όμως ταυτόχρονα την ελληνική κυβέρνηση: «Να μην χρησιμοποιήσει τις διμερείς σχέσεις ως προεκλογικό εργαλείο».

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