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29.09.2026 13:10

Πρωτοφανείς απειλές Μπαλάσκα στη νηπιαγωγό των Άνω Λιοσίων: «Θα πήγαινε μαλλί – τσιμέντο»

29.09.2026 13:10
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Πρωτοφανείς απειλές εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της πρωινής εκπομπής του Mega ο πρώην συνδικαλιστής της αστυνομίας Σταύρος Μπαλάσκας κατά της νηπιαγωγού που υπήρξε πρωταγωνίστρια επεισοδίου με μικρά παιδιά σε νηπιαγωγείο στα Άνω Λιόσια.

Συγκεκριμένα, υπήρξε ένταση μεταξύ του περιφερειακού διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Διονύση Αναστασόπουλου και των δημοσιογράφων, μετά από την τοποθέτηση της Ανθής Βούλγαρη η οποία τόνισε: «Εσείς ως εκπαιδευτικός, βλέπετε μια συνάδελφό σας να λέει ”θα σας χτυπήσω, θα σας κόψω τα χέρια” και ουρλιάζει, τι γίνεται;».

Η απάντηση του Διονύση Αναστασόπουλου ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων καθώς είπε πως «αποσπασματικά, ναι, έχει ξεφύγει. Ο θυμός πρέπει να είναι ελεγχόμενος. Δεν θα δώσω τη δική σας κατευθυνόμενη απάντηση. Στήσατε λαϊκό δικαστήριο. Θα γίνει ΕΔΕ για να αποδοθούν ευθύνες, αν υπάρχουν».

Σε αυτό το σημείο παρενέβη και ο Σταύρος Μπαλάσκας ο οποίος είπε: «Έχετε προσωπική σχέση; Είναι φίλη σας; Μας έχετε κουφάνει μ’ αυτό που κάνετε εδώ πέρα πρωί πρωί. Είδε όλη η Ελλάδα μια γυναίκα έξαλλη να συμπεριφέρεται έτσι. Μας λέει ένας θεσμικός παράγοντας αυτά που μας λέει;» και συνέχισε λέγοντας: «Εγώ αν το έκανε στο παιδί μου, θα πήγαινε το μαλλί τσιμέντο. Στο παιδάκι, τριών χρονών;». 

Όπως ήταν φυσικό οι παρουσιαστές της εκπομπής αντέδρασαν για τον ανοίκειο τρόπο με τον οποίο εκφράστηκε ο Σταύρος Μπαλάσκας, και συγκεκριμένα με τη φράση «μαλλί-τσιμέντο», λέγοντας πως δεν είναι σωστό να μιλάει έτσι.

Σε μια αποστροφή του λόγου του μάλιστα ο Διονύσης Αποστολόπουλος σημείωσε: «Είστε σε χειρότερο επίπεδο από το βίντεο που βλέπουμε με την εκπαιδευτικό. Αν είστε έτσι. Τι ιδιότητα έχετε εσείς και μιλάτε;»

Από την πλευρά του ο Σταύρος Μπαλάσκας επικαλέστηκε την ιδιότητά του ως πατέρας ενός τετράχρονου παιδιού, ενώ επανέλαβε πως «αν το έκανε κάποια στο παιδί του αυτό θα πήγαινε μαλλί-τσιμέντο»

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