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30.09.2026 10:30

Ουκρανία: Τρεις νεκροί στο Κίεβο από αεροπορικές επιδρομές, ανάμεσά του ένα παιδί – Επτά τραυματίες

30.09.2026 10:30
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Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή του, ανάμεσά τους και ένα παιδί, μετά από αεροπορική επιδρομή της Ρωσίας στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (30/9). Παράλληλα, σύμφωνα με αξιωματούχους, τουλάχιστον άλλοι επτά τραυματίστηκαν.

Η στρατιωτική διοίκηση της πόλης του Κιέβου ανέφερε μέσω Telegram ότι η επιδρομή σκότωσε δυο ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους τέσσερις. Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο έκανε λόγο για πυρκαγιές σε κατοικίες, κατάστημα και αποθήκη.

Νωρίτερα, δημοσιογράφοι του πρακτορείου ειδήσεων Reuters μετέδωσαν πως ακούγονταν εκρήξεις στην πόλη.

Ο Τιμούρ Τκατσένκο, ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιφέρειας του Κιέβου, ανέφερε επίσης μέσω Telegram ότι παιδί σκοτώθηκε και άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επιδρομή με πυραύλους και drones, ενώ αναφέρθηκε επίσης σε ζημιές σε κατοικίες, υποδομές, αποθήκες και οχήματα.

Κράτη που γειτονεύουν με την Ουκρανία, η Ρουμανία και η Πολωνία, μέλη της ΕΕ και του NATO, προχώρησαν σε εσπευσμένες απογειώσεις μαχητικών τους για την προστασία του εναέριου χώρου του το καθένα, σύμφωνα με ανακοινώσεις του υπουργείου Άμυνας και των ενόπλων δυνάμεων αντίστοιχα.

Παράλληλα, επιδρομή ουκρανικών drones στη Σαμάρα, περιοχή όπου βρίσκεται κόσμος παραγωγής και διύλισης πετρελαίου, κάπου 1.100 χιλιόμετρα με αυτοκίνητο νοτιοανατολικά της Μόσχας, προκάλεσε ζημιές σε σπίτια, ανέφερε ο περιφερειάρχης Βιτσισλάβ Φεντόρισεφ.

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