ΔΕΗ: Είσοδος στην Πολωνία με χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ 277,3 MW και ισχυρές επενδύσεις έως το 2030

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Την είσοδό της στην αγορά ενέργειας της Πολωνίας πραγματοποιεί η ΔΕΗ, προχωρώντας σε συμφωνία για την απόκτηση χαρτοφυλακίου έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας συνολικής ισχύος 277,3 MW.

Η συμφωνία με τις EDP Renewables Polska και EDP Renewables Polska HoldCo αποτελεί ακόμη ένα βήμα στην επέκταση του Ομίλου στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, λίγες ημέρες μετά την είσοδό του και στην αγορά της Ουγγαρίας.

Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει 175,4 MW αιολικών και φωτοβολταϊκών έργων που βρίσκονται ήδη σε εμπορική λειτουργία και επιπλέον 101,9 MW φωτοβολταϊκών έργων υπό ανάπτυξη.

Συγκεκριμένα, η ΔΕΗ αποκτά τρία λειτουργικά αιολικά πάρκα, συνολικής ισχύος 130,5 MW, στις περιοχές Ilza, Tomaszow και Poturzyn. Παράλληλα, στο χαρτοφυλάκιο εντάσσονται δύο φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 44,9 MW στις περιοχές Pakoslaw και Recz.

Τα υπό ανάπτυξη έργα αφορούν δύο νέα φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 101,9 MW, τα οποία αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία το 2029.

Στόχος τα 24,3 GW εγκατεστημένης ισχύος έως το 2030

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι τα νέα φωτοβολταϊκά θα αξιοποιήσουν τη μέθοδο του cable pooling, χρησιμοποιώντας κοινή υποδομή σύνδεσης με τα ήδη υπάρχοντα αιολικά πάρκα.

Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει καλύτερη αξιοποίηση της διαθέσιμης χωρητικότητας του δικτύου και συνδυάζει την παραγωγή αιολικής και ηλιακής ενέργειας, μειώνοντας τις ανάγκες για νέες υποδομές σύνδεσης.

Η κίνηση στην Πολωνία εντάσσεται στο στρατηγικό σχέδιο της ΔΕΗ για την περίοδο 2026-2030, το οποίο προβλέπει επενδύσεις ύψους 24 δισ. ευρώ.

Στόχος του Ομίλου είναι η συνολική εγκατεστημένη ισχύς να αυξηθεί στα 24,3 GW το 2030, από 12,4 GW το 2025, με νέες προσθήκες έργων περίπου 2,4 GW ετησίως. Το μεγαλύτερο μέρος των νέων επενδύσεων θα αφορά ΑΠΕ, μονάδες ευέλικτης παραγωγής και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας.

Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος ΑΠΕ του Ομίλου ΔΕΗ, Κωνσταντίνος Μαύρος, σημείωσε ότι η Πολωνία εντάσσεται στις αγορές υψηλής δυναμικής στις οποίες επιδιώκει να επεκταθεί ο Όμιλος, μαζί με την Ουγγαρία και τη Σλοβακία.

Ο σχεδιασμός προβλέπει ανάπτυξη 2,2 GW έργων ΑΠΕ και αποθήκευσης στις νέες αυτές αγορές έως το τέλος της δεκαετίας.

Η Πολωνία αποτελεί μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες ευρωπαϊκές αγορές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης άνω του 17% την περίοδο 2016-2025. Η χώρα επιδιώκει έως το 2030 περισσότερο από το 50% της ηλεκτροπαραγωγής της να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές.

Η ΔΕΗ σχεδιάζει έως το τέλος της δεκαετίας περίπου το 45% της εγκατεστημένης ισχύος της να βρίσκεται εκτός Ελλάδας, διευρύνοντας σημαντικά το διεθνές αποτύπωμά της σε Ρουμανία, Ιταλία, Βουλγαρία, Κροατία, Ουγγαρία και πλέον Πολωνία.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση της λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

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