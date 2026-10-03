Η ανανέωση διπλώματος οδήγησης και το πολλαπλό χαράτσι στην τρίτη ηλικία

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Ανοιχτή επιστολή προς τον υπουργό Μεταφορών και τους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου

Με την υποχρεωτική ανανέωση διπλώματος οδήγησης ανά τριετία, μετά τη συμπλήρωση των 65 ετών, ο πολίτης υπόκειται σε πολλαπλά χαράτσια.

Αναλυτικά:

1. Καλείται να πληρώσει παράβολο 105€, ενώ για την ταυτότητα που έχει και τσιπάκι – άρα είναι πιο ακριβή – πληρώνει μόνο 10€. Γιατί λοιπόν να επιβαρύνεται επιπλέον 95€;

2. Φωτογραφία. Καλείται να βγάζει φωτογραφία κάθε τρία χρόνια, επιβαρυνόμενος με 20€, ενώ στο κανονικό δίπλωμα η φωτογραφία ισχύει 47 χρόνια (από τα 18 έως τα 65) και στην ταυτότητα και το διαβατήριο ισχύει για 10ετία. Παλαιότερα, που ήταν τυπωμένες οι φωτογραφίες, υπήρχε δικαιολογία. Τώρα που είναι ψηφιακές και αποθηκεύονται στο myPhoto, τι δικαιολογία υπάρχει και δεν αρκεί μόνο μία φωτογραφία, με τη συμπλήρωση των 65 ετών;

3. Γιατροί. Παλαιότερα υπήρχε κόστος 10€ ανά γιατρό και αφορούσε μόνο στην ικανότητα οδήγησης. Τώρα αυτό έχει εξαλειφθεί και ο γιατρός χρεώνει κανονική εξέταση, φυσικά με επιπλέον κόστος.

4. Διεκπεραίωση διαδικασίας. Γίνεται μόνο ηλεκτρονικά και χωρίς δυνατότητα ο πολίτης που δεν γνωρίζει ή δεν κατέχει ηλεκτρονικό υπολογιστή να μπορεί να προσφύγει στην αρμόδια υπηρεσία για βοήθεια. Έτσι, αναγκάζεται να απευθυνθεί σε γραφεία εξυπηρέτησης που χρεώνουν τουλάχιστον 30€ για τη διεκπεραίωση.

Συμπερασματικά. Ενώ η ανανέωση διπλώματος θα έπρεπε να στοιχίζει 30€ (10€ παράβολο και 20€ οι γιατροί), τώρα φτάνει τα 200€, δηλαδή το μισό επίδομα που έδωσε η κυβέρνηση.

Οι επιφορτισμένοι με τον εκσυγχρονισμό του κράτους δεν έχουν ενδιαφερθεί για την πραγματική διευκόλυνση των πολιτών;

Αυτή είναι η έγνοια της κυβέρνησης για την τρίτη ηλικία; Και να τους αγχώνει και να τους ταλαιπωρεί και να τους χαρατσώνει;

Ο Φώτης Αλεξάκος είναι πρώην νομάρχης και δήμαρχος Καρδίτσας.

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