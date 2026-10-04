Μεγάλη φωτιά στην Κεφαλονιά – Μήνυμα του 112 για εκκένωση τριών οικισμών

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Mεγάλες διαστάσεις παίρνει η φωτιά, που καίει δασική έκταση, κοντά σε οικισμό στα Μεταξάτα Κεφαλονιάς.

Η φωτιά εκδηλώθηκε από άγνωστη αιτία, το απόγευμα της Κυριακής.

«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Κουρκουμελάτα, Μεταξάτα και Λακήθρα απομακρυνθείτε μέσω Λειβαθούς προς Αεροδρόμιο» αναφέρει το μήνυμα.

Στο σημείο επιχειρούν 19 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μεταξάτα στην Κεφαλονιά. Κινητοποιήθηκαν 19 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. October 4, 2026

Εθελοντές, μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ συνδράμουν το έργο της κατάσβεσης.

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