Μεγάλη φωτιά στην Κεφαλονιά – Μήνυμα του 112 για εκκένωση τριών οικισμών

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Mεγάλες διαστάσεις παίρνει η φωτιά, που καίει δασική έκταση, κοντά σε οικισμό στα Μεταξάτα Κεφαλονιάς.
Η φωτιά εκδηλώθηκε από άγνωστη αιτία, το απόγευμα της Κυριακής.
«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Κουρκουμελάτα, Μεταξάτα και Λακήθρα απομακρυνθείτε μέσω Λειβαθούς προς Αεροδρόμιο» αναφέρει το μήνυμα.
Στο σημείο επιχειρούν 19 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Εθελοντές, μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ συνδράμουν το έργο της κατάσβεσης.
Διαβάστε επίσης:
Κακοκαιρία στην Κρήτη: Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Copernicus για τη καταγραφή των πληγεισών περιοχών
«Εγώ καταστράφηκα, διέλυσαν όλα»: Απόγνωση μετά την επέλαση της κακοκαιρίας στην Κρήτη – Εφιαλτικές εικόνες
Εφιάλτης για έγκυο στο Λαύριο: «Φοβάμαι για μένα και το παιδί, με είχε χτυπήσει παλιότερα», λέει για τον πρώην της
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.