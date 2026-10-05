Δένδιας: Χρειάζεται κοινή ευρωπαϊκή αμυντική ασπίδα προστασίας, στα πρότυπα της «Ασπίδας του Αχιλλέα»

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Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συμμετείχε τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, στη Σύνοδο της Πρωτοβουλίας Αδριατικής και Ιονίου (ADRION Ιnitiative), σε επίπεδο Υπουργών Άμυνας.

Η Σύνοδος, όπως ανακοινώθηκε από το ΥΠΕΘΑ, πραγματοποιήθηκε στο ελλιμενισμένο στη Βενετία ιστορικό πλοίο του ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού Amerigo Vespucci.

Στη Σύνοδο συμμετείχαν, επίσης, οι Υπουργοί ‘Αμυνας των κρατών που συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία.

Συγκεκριμένα συμμετείχαν οι Υπουργοί ‘Αμυνας της Ιταλίας – η οποία φιλοξένησε τη συνάντηση – Guido Crosetto, της Αλβανίας Ermal Nufi, της Κροατίας Ivan Anusic, του Μαυροβουνίου Dragan Krapovic και της Σλοβενίας Valentin Hajdinjak.

Αντικείμενο της Συνόδου, όπως αναφέρεται, ήταν η συνεργασία των χωρών της Αδριατικής και του Ιονίου, με στόχο την ενδυνάμωση της ασφάλειας, της σταθερότητας και της επιχειρησιακής συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της Μεσογείου.

Μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν οι σύγχρονες προκλήσεις ασφάλειας και η ανάγκη για μία ισχυρή συλλογική ευρωπαϊκή αμυντική προσέγγιση για την αντιμετώπισή τους.

Ο κ. Δένδιας επισήμανε από την πλευρά του την ανάγκη δημιουργίας κοινής ευρωπαϊκής αμυντικής ασπίδας προστασίας, στα πρότυπα της «Ασπίδας του Αχιλλέα», την οποία η Ελλάδα ήδη σχεδιάζει με βάση το χρονοδιάγραμμα της μεταρρύθμισης «Ατζέντα 2030».

Συμμετείχα σήμερα στη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Πρωτοβουλίας Αδριατικής και Ιονίου (ADRION) στη Βενετία, με οικοδεσπότη τον Ιταλό ομόλογό μου @GuidoCrosetto.



Σε διμερές επίπεδο συζήτησα με τον Ιταλό ομόλογό μου τη δυνατότητα παραχώρησης στην Ελλάδα δύο μεταχειρισμένων… pic.twitter.com/U13eLGxHFm October 5, 2026

«Στόχος της χώρας μας είναι να συμβάλλει, με συνέπεια, στρατηγική αντίληψη και ενεργό παρουσία, στη διαμόρφωση ενός ισχυρότερου πλαισίου περιφερειακής ασφάλειας, με σταθερό σημείο αναφοράς το Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας», τόνισε ο κ. Δένδιας.

Σε διμερές επίπεδο, ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας συζήτησε με τον Ιταλό ομόλογό του τη δυνατότητα παραχώρησης στην Ελλάδα δύο μεταχειρισμένων ιταλικών ναρκοθηρευτικών.

Στο πλαίσιο της Συνόδου ADRION, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας συναντήθηκε επίσης με τον Υπουργό Άμυνας της Σλοβενίας V. Hajdinjak, με τον οποίο συζήτησε για την ενίσχυση των διμερών αμυντικών σχέσεων.

Συναντήθηκα σήμερα, στα πλαίσια της Συνόδου των Υπουργών Άμυνας της Πρωτοβουλίας Αδριατικής και Ιονίου (#ADRION), με τον Υπουργό Άμυνας της Σλοβενίας, κ. Valentin Hajdinjak, με τον οποίο συζητήσαμε για την ενίσχυση των αμυντικών σχέσεων των χωρών μας.



Ο Σλοβένος ομόλογός μου με… pic.twitter.com/DIdcLpWZmG October 5, 2026

Κατά τη συνάντηση, ο Σλοβένος Υπουργός Άμυνας προσκάλεσε τον Έλληνα Υπουργό στην Υπουργική Σύνοδο SEDM (South-Eastern Europe Defence Ministerial) που θα διεξαχθεί στη Σλοβενία και της οποίας η Ελλάδα ασκεί την Προεδρία.

Με τη σειρά του ο κ. Δένδιας προσκάλεσε τον Σλοβένο ομόλογό του να επισκεφτεί την Ελλάδα.

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