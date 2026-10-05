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05.10.2026 08:42

Μαρίνα Ψάλτη: «Ήμουν στη “Λάμψη” δυο σεζόν στα σχεδόν 40 χρόνια στη δουλειά – Οι φιλοδοξίες μου δεν είχαν να κάνουν με την τηλεόραση, αλλά με το θέατρο»

05.10.2026 08:42
marina-psalti-new

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Για την καλλιτεχνική της πορεία τόσο στο θέατρο όσο και την τηλεόραση μίλησε η Μαρίνα Ψάλτη, αναφερόμενη -μεταξύ άλλων- στη συμμετοχή της στη «Λάμψη» του Νίκου Φώσκολου.

Σε συνέντευξή της στο ένθετο Πρόσωπα των Νέων, η ηθοποιός έκανε λόγ ογια μια συνεργασία που της έδωσε -εκτός από αναγνωρισιμότητα- και την ευκαιρία να συναναστραφεί με εξαιρετικούς ανθρώπους, ωστόσο, -όπως επισημαίνει- οι φιλοδοξίες της στην υποκριτική δεν είχαν να κάνουν τόσο με την τηλεόραση όσο με το θέατρο στο οποίο και εστίασε, εν τέλει.

«Στην τηλεόραση δεν έχω πολύ μεγάλη διαδρομή. Απλώς, πήγαινα επιλεκτικά σε δουλειές μετά τη Λάμψη. Το κύριο μέλημά μου πάντα ήταν το θέατρο. Δεν έχω κάνει τόσες πολλές τηλεοπτικές δουλειές όσο άλλοι συνάδελφοι της γενιάς μου γιατί με ενδιέφερε περισσότερο το θέατρο. Το αγαπούσα πολύ. Όχι ότι δεν αγαπώ την τηλεόραση. Γενικώς, αγαπώ τη δουλειά μου. Ο κάθε ρόλος μου δίνει μια εμπειρία στο να προχωράω, να αντιλαμβάνομαι, να μαθαίνω, να μη φοβάμαι. Γενικώς, είμαι ένας δειλός άνθρωπος στη ζωή μου και το θέατρο με βοήθησε γιατί είχα το τέλειο άλλοθι. Δηλαδή έλεγα πάντα ότι δεν είμαι εγώ και κάνω μια άλλη. Έτσι, μπορούσα να βγάλω όσα δεν μπορούσα στη ζωή μου ως Μαρίνα. Αυτό είναι πολύ λυτρωτικό. Στο θέατρο έχω κάνει πολύ τολμηρά πράγματα σε σχέση με αυτά που έχω κάνει στη ζωή μου» είπε αρχικά.

«Δεν ήταν χαρακτηριστική δουλειά για μένα. Εγώ στη “Λάμψη” πήγα μόλις τελείωσα τη δραματική σχολή. Έμεινα μόνο δυο σεζόν όταν η σειρά πήγε 14 χρόνια. Απλώς ήταν η έναρξη που γινόταν τότε ένας πανικός. Καιγόντουσαν φαγητά, κλείνανε μαγαζιά, ήταν κάτι απίστευτο. Δεν το έχω ξαναζήσει αυτό στη ζωή μου. Ίσως γι’ αυτό έγραψε στην πορεία μου. Αλλά είναι δυο σεζόν στα σχεδόν 40 χρόνια στη δουλειά. Στη “Λάμψη” έμαθα βέβαια πάρα πολλά πράγματα. Συναναστράφηκα με εξαιρετικούς ανθρώπους και ήταν και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να προχωρήσω στα επόμενα. Δεν την αποποιούμαι σε καμία περίπτωση. Ήμουν πολύ τυχερή και πέρασα πολύ καλά. Απλώς ήθελα να κάνω και άλλου είδους πράγματα και κυρίως θέατρο. Γι’ αυτό έγινα ηθοποιός. Οι φιλοδοξίες μου δεν είχαν να κάνουν με την τηλεόραση, αλλά με το θέατρο» πρόσθεσε.

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LIFESTYLE

Μαρίνα Ψάλτη: «Ήμουν στη “Λάμψη” δυο σεζόν στα σχεδόν 40 χρόνια στη δουλειά – Οι φιλοδοξίες μου δεν είχαν να κάνουν με την τηλεόραση, αλλά με το θέατρο»

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ΔΕΥΤΕΡΑ 05.10.2026 08:47
marina-psalti-new
LIFESTYLE

Μαρίνα Ψάλτη: «Ήμουν στη “Λάμψη” δυο σεζόν στα σχεδόν 40 χρόνια στη δουλειά – Οι φιλοδοξίες μου δεν είχαν να κάνουν με την τηλεόραση, αλλά με το θέατρο»

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