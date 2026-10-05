Σπίτι μου 3: Λίγα τα διαθέσιμα σπίτια στη Θεσσαλονίκη παρά το υψηλότερο όριο

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Με μεγαλύτερο προϋπολογισμό και αυξημένο ανώτατο όριο αξίας ακινήτου έρχεται το «Σπίτι μου 3», όμως η πραγματική εικόνα στην αγορά της Θεσσαλονίκης δείχνει ότι οι επιλογές δεν είναι τόσο πολλές όσο αφήνουν να εννοηθεί οι ονομαστικές προϋποθέσεις του προγράμματος.

Το νέο πρόγραμμα προβλέπεται να έχει συνολικό προϋπολογισμό 2 δισ. ευρώ και να αφορά κατοικίες κατασκευής έως το 2007, ενώ η ανώτατη αξία αγοράς ανεβαίνει στις 300.000 ευρώ από 250.000 ευρώ που ίσχυε στο «Σπίτι μου 2».

Τα εισοδηματικά όρια φτάνουν έως τις 25.000 ευρώ για άγαμο, τις 35.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, με επιπλέον 7.000 ευρώ ανά παιδί, και τις 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες.

Απογοητευτικά στοιχεία

Ωστόσο, έρευνα του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates για τη Θεσσαλονίκη αποκαλύπτει ότι όσο χαμηλώνει ο διαθέσιμος προϋπολογισμός του νοικοκυριού, τόσο στενεύουν δραστικά και οι πραγματικές επιλογές.

Η έρευνα εξετάζει κατοικίες 80 έως 150 τ.μ., με τουλάχιστον δύο υπνοδωμάτια και έτος κατασκευής έως το 2007.

Στον Δήμο Θεσσαλονίκης, οι κατοικίες αυτής της κατηγορίας αποτελούν μόλις το 21,6% του συνολικού αποθέματος που διατίθεται προς πώληση.

Ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι ότι, όταν τίθεται πλαφόν 300.000 ευρώ και προστίθενται τα υπόλοιπα κριτήρια, οι κατάλληλες κατοικίες αντιστοιχούν στο 16,38% του συνόλου των αγγελιών.

Στα 200.000 ευρώ, όμως, το ποσοστό κατρακυλά στο 6,77%. Με απλά λόγια, λιγότερα από 7 στα 100 σπίτια που διατίθενται προς πώληση στον Δήμο Θεσσαλονίκης πληρούν τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά σε αυτό το επίπεδο τιμής.

Η εικόνα είναι ελαφρώς καλύτερη στους Περιφερειακούς Δήμους, όπου οι κατοικίες 80-150 τ.μ. αποτελούν το 47,5% της αγοράς.

Εκεί, το ποσοστό των ακινήτων που πληρούν τα κριτήρια φτάνει το 14,99% με τιμή έως 300.000 ευρώ και περιορίζεται στο 10,28% με πλαφόν τις 200.000 ευρώ.

Πολύ παλιότερα σπίτια στο κέντρο

Η δεύτερη μεγάλη διαφορά αφορά την ηλικία των ακινήτων. Στον Δήμο Θεσσαλονίκης, το 80% των κατοικιών που πληρούν τα χαρακτηριστικά της έρευνας και κοστίζουν έως 300.000 ευρώ έχει κατασκευαστεί έως το 1980.

Αντίθετα, στους Περιφερειακούς Δήμους, το 60,15% των αντίστοιχων κατοικιών έχει κατασκευαστεί την περίοδο 1991-2007.

Η διαφορά αυτή μόνο αμελητέα δεν είναι, καθώς ένα παλιότερο ακίνητο μπορεί να απαιτεί σημαντικές πρόσθετες δαπάνες για ανακαίνιση, ενεργειακή αναβάθμιση ή γενικότερες παρεμβάσεις.

Η προσφορά συγκεντρώνεται σε λίγες περιοχές

Στον κεντρικό Δήμο, οι διαθέσιμες κατοικίες είναι επίσης πολύ πιο συγκεντρωμένες γεωγραφικά.

Κέντρο, Τούμπα, Φάληρο-Ιπποκράτειο και Βούλγαρη-Ντεπώ-Μαρτίου συγκεντρώνουν το 63,04% της καταγεγραμμένης προσφοράς. Αν προστεθούν Ανάληψη-Μπότσαρη-Νέα Παραλία και Χαριλάου, το ποσοστό πλησιάζει το 85%.

Στους Περιφερειακούς Δήμους η εικόνα είναι διαφορετική. Η προσφορά είναι περισσότερο απλωμένη, με Θερμαϊκό, Εύοσμο, Νεάπολη και Αξιό να συγκεντρώνουν συνολικά το 36,88% των διαθέσιμων κατοικιών που πληρούν τα κριτήρια.

Το συμπέρασμα είναι ότι το «Σπίτι μου 3» μπορεί να διευρύνει θεωρητικά την πρόσβαση στην αγορά, όμως η πραγματική δυνατότητα επιλογής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το διαθέσιμο κεφάλαιο και την περιοχή.

Και ειδικά για όσους κινούνται κοντά στις 200.000 ευρώ, η δεξαμενή επιλογών στη Θεσσαλονίκη παραμένει εμφανώς περιορισμένη.

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