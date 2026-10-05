Τροχαίο στην Πετρούπολη: Νεκρός 24χρονος σε σύγκρουση δύο μοτοσικλετών – Τραυματίστηκαν δύο 17χρονοι

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Ένας 24χρονος έχασε τη ζωή του σε θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στην Πετρούπολη.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην οδό 25ης Μαρτίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Ολυμπίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε ο 24χρονος συγκρούστηκε, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με δεύτερη μοτοσικλέτα, στην οποία επέβαιναν δύο 17χρονοι, ένα αγόρι και ένα κορίτσι.

Από τη σύγκρουση των δύο μοτοσικλετών τραυματίστηκαν ελαφρά οι δύο 17χρονοι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

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