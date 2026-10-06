Sunlight Group: Πρώτη συμφωνία στην Κίνα ανοίγει δρόμο για επέκταση στην ασιατική ναυπηγική αγορά

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Νέα αγορά για τις δραστηριότητές της στη ναυτιλία ανοίγει η Sunlight Group, μέλος του Ομίλου Olympia, πραγματοποιώντας την πρώτη της εμπορική συμφωνία στην κινεζική ναυπηγική βιομηχανία μέσω της Lehmann Marine.

Η κίνηση ενισχύει τη διεθνή παρουσία του ομίλου στα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας για πλοία, σε μια περίοδο κατά την οποία η ναυτιλία στρέφεται όλο και περισσότερο σε υβριδικές και ηλεκτρικές λύσεις προκειμένου να περιορίσει την κατανάλωση καυσίμων και τις εκπομπές ρύπων.

Η πρώτη εφαρμογή στην Κίνα αφορά το υβριδικό ταχύπλοο μεταφοράς πληρωμάτων AESEN 116H, μήκους 42 μέτρων, το οποίο κατασκευάστηκε από την Cheoy Lee Shipyards για την Aesen, με έδρα τη Σιγκαπούρη.

Στο σκάφος εγκαταστάθηκε και τέθηκε σε λειτουργία το αρθρωτό σύστημα μπαταριών CUBE της Lehmann Marine. Η τεχνολογία επιτρέπει αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία κατά την κίνηση και παραμονή του πλοίου μέσα στα λιμάνια, περιορίζοντας τις τοπικές εκπομπές, ενώ εκτιμάται ότι μπορεί να μειώσει την κατανάλωση καυσίμου έως και 40%.

Στο επίκεντρο η αγορά Ασίας – Ειρηνικού

Η συμφωνία στην Κίνα αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη Sunlight, καθώς λειτουργεί ως πρώτο βήμα για μεγαλύτερη παρουσία σε μία από τις σημαντικότερες ναυπηγικές αγορές παγκοσμίως.

Τα ασιατικά ναυπηγεία αποτελούν βασικό πεδίο ανάπτυξης για τους προμηθευτές τεχνολογιών που συνδέονται με την ενεργειακή μετάβαση της ναυτιλίας. Στο περιβάλλον αυτό, οι διεθνείς πιστοποιήσεις και η δυνατότητα τεχνικής υποστήριξης καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής ενός συστήματος αποκτούν αυξανόμενη βαρύτητα.

Το CUBE διαθέτει πιστοποιήσεις από τους νηογνώμονες BV, DNV, LR και RINA. Ο αρθρωτός σχεδιασμός του επιτρέπει την επιθεώρηση και αντικατάσταση επιμέρους εξαρτημάτων ακόμη και όταν το πλοίο βρίσκεται εν πλω, περιορίζοντας την ανάγκη για δεξαμενισμό και το αντίστοιχο λειτουργικό κόστος.

Η Lehmann Marine επιχειρεί παράλληλα να αξιοποιήσει το βιομηχανικό και εμπορικό εκτόπισμα της Sunlight για να επιταχύνει τη διεθνή ανάπτυξή της. Η ελληνική εταιρεία διαθέτει παραγωγική δυναμικότητα άνω των 9 GWh ετησίως σε Ευρώπη και Βόρεια Αμερική, καθώς και διεθνές δίκτυο εφοδιασμού και τεχνικής υποστήριξης.

Για τη Sunlight, η είσοδος στην Κίνα εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια ενίσχυσης της παρουσίας της στην ηλεκτροκίνηση της ναυτιλίας, με την αγορά Ασίας – Ειρηνικού να αποτελεί πλέον έναν από τους βασικούς άξονες για την περαιτέρω ανάπτυξη των ναυτιλιακών συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας.

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