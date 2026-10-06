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06.10.2026 22:07

Φυλή: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες παριστάνοντας του υπάλληλους της ΔΕΔΔΗΕ – Στις 49.000 ευρώ η λεία τους 

06.10.2026 22:07
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Εξαρθρώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες και κλοπές προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρίας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, αποσπώντας χρυσαφικά και χρηματικά ποσά σε περιοχές της Αττικής.    

Για την υπόθεση συνελήφθησαν μετά από επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της 1ης στη Φυλή δύο άντρες, ηλικίας 56 και 30 ετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και απάτες, κατά συναυτουργία, κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.  

Σύμφωνα με την προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, οι κατηγορούμενοι φέρεται να είχαν συστήσει και ενταχθεί στην εγκληματική οργάνωση τουλάχιστον από τον Απρίλιο του 2026, με σκοπό τη διάπραξη απατών και κλοπών.    

Πώς δρούσαν

Ως προς τη μεθοδολογία τους, τα μέλη της οργάνωσης φέρεται να επέλεγαν τα θύματά τους μέσω τηλεφωνικών καταλόγων και επικοινωνούσαν μαζί τους προσποιούμενα υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Με διάφορα προσχήματα, όπως δήθεν διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος, έπειθαν τα θύματα να συγκεντρώσουν κοσμήματα και χρηματικά ποσά.    

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τους καθοδηγούσαν να τοποθετήσουν τα χρήματα και τα κοσμήματα σε προκαθορισμένα σημεία, είτε μέσα είτε έξω από τις οικίες τους, ώστε οι δράστες να τα προσεγγίζουν και να τα αφαιρούν.  Για να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους, φέρεται να χρησιμοποιούσαν μεγάλο αριθμό τηλεφωνικών συνδέσεων καταχωρημένων σε στοιχεία άγνωστων ατόμων, ενώ για τις μετακινήσεις τους χρησιμοποιούσαν ως «επιχειρησιακό» όχημα το αυτοκίνητο του 56χρονου συλληφθέντα.    

49.000 ευρώ η λεία τους

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 4 περιπτώσεις απατών και κλοπών σε διάφορες περιοχές της Αττικής με το παράνομο περιουσιακό όφελος να ανέρχεται σε χρηματικό ποσό των 49.000 ευρώ.     Όπως αναφέρει η Αστυνομία, οι δύο συλληφθέντες έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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Φυλή: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες παριστάνοντας του υπάλληλους της ΔΕΔΔΗΕ – Στις 49.000 ευρώ η λεία τους 

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