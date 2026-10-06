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06.10.2026 19:57

Συνεχίζεται και την Τετάρτη η καλοκαιρία: Τους 27 βαθμούς θα αγγίξει ο υδράργυρος – Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις

06.10.2026 19:57
ilios kairos

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Με καλό καιρό και σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες αναμένεται να κυλήσει η Τετάρτη, 7/10, καθώς στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, χωρίς να προβλέπονται βροχές.

Σύμφωνα με το meteo.gr, ο υδράργυρος θα διατηρηθεί σε σχετικά υψηλά επίπεδα για την εποχή, ενώ οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 5 μποφόρ.

Τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι περιορισμένη σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας, καθώς και στο Ιόνιο.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 23 βαθμούς στη Δυτική Μακεδονία, από 6 έως 26 σε Μακεδονία και Θράκη, από 8 έως 25 στη Θεσσαλία και από 6 έως 25 στην Ήπειρο. Στη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο οι μέγιστες θα φτάσουν τους 27 βαθμούς, ενώ στα νησιά του Ιονίου θα κυμανθούν από 12 έως 25 βαθμούς.

Στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 12 και 25 βαθμών, στις Κυκλάδες από 16 έως 23, στα Δωδεκάνησα από 19 έως 24 και στην Κρήτη από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο τις πρωινές ώρες θα επικρατήσουν μεταβλητοί άνεμοι έως 3 μποφόρ, και από το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους έως δυτικούς, εντάσεως 2 έως 4 μποφόρ.

Τι καιρό θα κάνει σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική προβλέπεται κυρίως ηλιοφάνεια, με λίγες τοπικές νεφώσεις να κάνουν την εμφάνισή τους από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα είναι αρχικά βόρειοι, 2 έως 4 μποφόρ, και από το απόγευμα θα στραφούν σε μεταβλητούς έως 3 μποφόρ. Στο κέντρο της Αθήνας η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται επίσης ηλιοφάνεια, με λίγες παροδικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, ενώ τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

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ΤΡΙΤΗ 06.10.2026 21:25
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