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06.10.2026 13:30

Queen: Ο Brian May ανήγγειλε το οριστικό τέλος στις περιοδείες του συγκροτήματος

06.10.2026 13:30
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credit: AP

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Ο Μπράιαν Μέι (Brian May) επιβεβαίωσε, ότι οι Queen δεν θα πραγματοποιήσουν ξανά περιοδεία κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην εφημερίδα The Times.

«Πήρα την απόφαση πριν από 18 μήνες ότι δεν ήθελα να περιοδεύσω ξανά», είπε ο θρυλικός κιθαρίστας.

Αφορμή στάθηκε ένα τραγικό περιστατικό που βίωσε κατά τη διάρκεια συναυλιών στις ΗΠΑ όταν έχασε έναν στενό οικογενειακό φίλο. Όταν ανέφερε στην υπεύθυνη της περιοδείας ότι σκόπευε να επιστρέψει εκτάκτως στο σπίτι του για λίγες ημέρες, εκείνη του εξήγησε πως κάτι τέτοιο ήταν πρακτικά αδύνατο.

«Λατρεύω να παίζω μουσική και να ταξιδεύω, αλλά το αντίτιμο είναι ότι θυσιάζεις την ελευθερία σου. Έχω σύζυγο [Ανίτα Ντόμπσον], εγγόνια, καθώς και πολλή αστροφυσική με την οποία θέλω να ασχοληθώ, οπότε σκέφτομαι ότι ίσως τα 50 χρόνια είναι αρκετά» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αν και παραμένει σταθερός στην απόφασή του να αποσυρθεί από τις ζωντανές εμφανίσεις, ο 79χρονος μουσικός τόνισε πως παραμένει ανοιχτός σε νέες ιδέες για τη μεταφορά της μουσικής των Queen σε μεγάλες αρένες.

«Θέλουμε να κάνουμε κάτι αρκετά επαναστατικό. Όχι ακριβώς όπως το έκαναν οι ABBA, αλλά σε αυτή τη λογική» σημείωσε.

«Πέρυσι επισκέφθηκα το Sphere του Λας Βέγκας και η έμπνευσή μου άρχισε να ρέει και σχεδίασα μια ολόκληρη συναυλία των Queen. Πιστεύω ότι μια καθηλωτική εμπειρία παραμένει στο τραπέζι και θα μπορούσε να κατακτήσει τον χρόνο και τον χώρο, αλλά προς το παρόν δεν μπορείς να τη δημιουργήσεις χωρίς Τεχνητή Νοημοσύνη και έχω σοβαρές επιφυλάξεις για αυτό… Τα κέντρα δεδομένων είναι ένα τεράστιο κακό και πρέπει να καταπολεμηθούν», κατέληξε.

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