ΑΒ Βασιλόπουλος: Στην EntersoftOne Impact η ψηφιοποίηση των B2B τιμολογιακών ροών και η σύνδεση με myDATA

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Στην EntersoftOne Impact ανέθεσε η ΑΒ Βασιλόπουλος την ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση των B2B τιμολογιακών της διαδικασιών, στο πλαίσιο της προσαρμογής της στις νέες απαιτήσεις της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και της περαιτέρω ψηφιοποίησης των λειτουργιών της.

Η συνεργασία αφορά την υιοθέτηση της υπηρεσίας EINVOICING, μέσω της οποίας πραγματοποιείται η διαβίβαση των παραστατικών στην πλατφόρμα myDATA κατά την έκδοσή τους. Η λύση ενσωματώνεται στα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα της αλυσίδας, με στόχο την αυτοματοποίηση της διαδικασίας και τον περιορισμό των χειροκίνητων παρεμβάσεων.

Η συγκεκριμένη κίνηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία για μια επιχείρηση του οργανωμένου λιανεμπορίου, όπου ο όγκος των συναλλαγών και των παραστατικών είναι μεγάλος και η ανάγκη για ταχύτητα, ακρίβεια και έλεγχο των δεδομένων είναι αυξημένη.

Η μετάβαση σε πλήρως ψηφιακές ροές τιμολόγησης δεν αφορά πλέον μόνο την τεχνική διασύνδεση των επιχειρήσεων με το myDATA, αλλά επηρεάζει συνολικά τον τρόπο με τον οποίο εκδίδονται, διαβιβάζονται, ελέγχονται και αρχειοθετούνται τα παραστατικά.

Μέσω του EINVOICING, η EntersoftOne Impact αναλαμβάνει τη διαβίβαση των στοιχείων προς την ΑΑΔΕ, ενώ η ΑΒ Βασιλόπουλος διατηρεί εικόνα της πορείας των παραστατικών μέσα από τα πληροφοριακά της συστήματα.

Παράλληλα, η αυτοματοποίηση περιορίζει τον κίνδυνο λαθών που μπορούν να προκύψουν από χειροκίνητες διαδικασίες και μειώνει τον χρόνο που απαιτείται για ελέγχους και συμφωνίες δεδομένων. Πρόκειται για παράγοντες που αποκτούν μεγαλύτερη βαρύτητα όσο αυξάνεται ο αριθμός των ηλεκτρονικών συναλλαγών και των υποχρεώσεων διαβίβασης προς τις φορολογικές αρχές.

Η συνεργασία συνδέεται και με τις επόμενες φάσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού των φορολογικών διαδικασιών.

Η υπηρεσία έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει τις απαιτήσεις της υποχρεωτικής B2B ηλεκτρονικής τιμολόγησης, αλλά και να προετοιμάζει τις επιχειρήσεις για τη δεύτερη φάση του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής, η οποία προβλέπεται να καταστεί υποχρεωτική από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Για επιχειρήσεις με εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων, προμηθευτών και διακίνησης προϊόντων, όπως η ΑΒ Βασιλόπουλος, η σύνδεση των τιμολογιακών ροών με τα συστήματα διακίνησης αποτελεί κρίσιμο κομμάτι της καθημερινής λειτουργίας.

Η επιλογή της EntersoftOne Impact εντάσσεται έτσι σε μια ευρύτερη τάση του λιανεμπορίου, όπου η συμμόρφωση με τις νέες φορολογικές υποχρεώσεις συνδυάζεται πλέον με επενδύσεις σε αυτοματοποίηση, καλύτερη αξιοποίηση των δεδομένων και περιορισμό του λειτουργικού κόστους.

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