Live η παρέμβαση Τσίπρα στο συνέδριο «Διάλογοι για την Αθήνα: Από τον μύθο στη σύγχρονη πόλη»

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Σε εξέλιξη βρίσκεται η συζήτηση του πρόεδρου της ΕΛΑΣ, Αλέξη Τσίπρα με τη δημοσιογράφο, Νίκη Λυμπεράκη στο πλαίσιο του συνεδρίου «Διάλογοι για Αθήνα: Από τον μύθο στη σύγχρονη πόλη» το οποίο διοργανώνει «Το Βήμα».
Ο Αλέξης Τσίπρας αναπτύσσει τις θέσεις του για τα σχέδια και τις προοπτικές για την Αθήνα.
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