BBC: Κυκλοφόρησε τρέιλερ για τον νέο κύκλο συναρπαστικών ντοκιμαντέρ «Blue Planet III» – Στη συμπαραγωγή του μετέχει και ο ΣΚΑΪ

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Το BBC κυκλοφόρησε ένα πρώτο τρέιλερ για το επερχόμενο «Blue Planet III», με αφήγηση από τον σερ Ντέιβιντ Άτενμπορο, ο οποίος συμπλήρωσε τα 100 του χρόνια νωρίτερα φέτος, και με ένα πρωτότυπο τραγούδι του Χανς Ζίμερ και της πρώην μέλους των Little Mix, Τζέιντ (JADE), γνωστής και ως Τζέιντ Θίρλγουολ.

Η εκπομπή, που αποτελείται από έξι επεισόδια διάρκειας μίας ώρας, προορίζεται για τα κανάλια BBC One, iPlayer και BBC America.

Εκτενή αποσπάσματα από τα έξι ντοκιμαντέρ, δημιουργία του Τμήματος Φυσικής Ιστορίας των BBC Studios σε συνεργασία με το Ελεύθερο Ανοιχτό πανεπιστήμιο του BBC, συμπαραγωγούς τις ZDF, France Televisions έχοντας και τη συμμετοχή του ΣΚΑΪ, ήταν το επίκεντρο βραδινής εκδήλωσης στο «The Venue at Piccadilly Lights» στο περίφημο Piccadilly Circus, η οποία χαρακτηρίστηκε ως η «παγκόσμια πρεμιέρα» της σειράς και συνδύαζε βιωματικές εμπειρίες, ειδικούς καλεσμένους και μουσική.

Μια… μεγάπτερη φάλαινα πήδηξε έξω από το νερό και βούτηξε στη θάλασσα ως μέρος μιας ειδικής παρουσίασης βίντεο σε γιγαντοοθόνες στο Piccadilly Lights από το «Blue Planet III», ενώ οι διάσημοι καλεσμένοι της εκδήλωσης περπάτησαν πάνω σε ένα μπλε χαλί, αντί για κόκκινο.

Με διάφορα φαντασμαγορικά, το διάσημο τοπόσημο στην καρδιά του Λονδίνου μετατράπηκε σε ένα «παράθυρο» προς τον ωκεανό, παρουσιάζοντας πλάσματα από τα βάθη του.

Ο παρουσιαστής, Ντέιβιντ Άτενμπορο, υπόσχεται περισσότερη «υποβρύχια ζωή, η οποία είναι πιο εκπληκτική, πιο περίπλοκη και ακόμη πιο σημαντική από ό,τι είχαμε συνειδητοποιήσει μέχρι τώρα». Ο δε Χανς Ζίμερ χαρακτηρίζει τη μουσική του δουλειά για τη σειρά ως «το πιο σημαντικό έργο που έχω κάνει ποτέ».

«Πριν από 25 χρόνια, όταν έκανα την αφήγηση του πρώτου κύκλου του “Blue Planet”, δεν μου είχε περάσει από το μυαλό ότι θα έκανα την αφήγηση μιας τρίτης σεζόν τη χρονιά που θα συμπλήρωνα τα εκατό μου χρόνια», είπε ο σερ Ντέιβιντ Άτενμπορο -«η φωνή της φύσης»- σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμα. «Ο ωκεανός είναι ένας ατέρμονα συναρπαστικός τόπος. Σε αυτές τις νέες εκπομπές, αποκαλύπτουμε μια ακόμη υπέροχη ποικιλία υποβρύχιας ζωής, η οποία είναι πιο εκπληκτική, πιο εξελιγμένη και ακόμη πιο σημαντική από ό,τι είχαμε συνειδητοποιήσει ποτέ. Είμαι περήφανος και χαρούμενος που συμμετέχω στο “Blue Planet III”».

«Έχω εργαστεί σε πολλές ταινίες κατά τη διάρκεια της καριέρας μου, αλλά τίποτα δεν επηρεάζει την ανθρωπότητα, τον κόσμο μας και τον πλανήτη μας τόσο πολύ, όσο το έργο που επιτελεί ο τομέας Φυσικής Ιστορίας των BBC Studuios στο Μπρίστολ. Πιστεύω ότι όποιος παρακολουθεί το “Blue Planet” το κάνει γνωρίζοντας ότι είναι κάτι που αλλάζει τον κόσμο, κάνοντάς σε να ερωτευτείς τον κόσμο», δήλωσε ο Ζίμερ. «Δεν είναι κάτι που σου κάνει κήρυγμα ή σε παρακαλεί να κάνεις κάτι, αλλά είναι κάτι που απλώς σου δείχνει πόσο θεαματικός και όμορφος είναι πραγματικά ο κόσμος μας, και πόσο πρέπει να τον προστατεύσουμε, και πόσο πρέπει να τον αγαπάμε, και πώς ό,τι αγαπάμε πρέπει να το αντιμετωπίζουμε με μεγάλη ευγένεια και μεγάλο σεβασμό», υπογράμμισε ο Γερμανός συνθέτης.

«Δημιουργημένη από το απαράμιλλο ταλέντο της εκπληκτικής Μονάδας Φυσικής Ιστορίας μας και με την καθοδήγηση, για άλλη μια φορά, της εκπληκτικής αφηγηματικής ικανότητας του σερ Ντέιβιντ Άτενμπορο, αυτή η νέα σειρά αποκαλύπτει θαύματα που λίγοι από εμάς θα μπορούσαν ποτέ να φανταστούν και εμβαθύνει την κατανόησή μας για τον κόσμο που μοιραζόμαστε», σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος και καλλιτεχνικός δημιουργικός διευθυντής στο παγκόσμιο τμήμα δημιουργίας περιεχομένου των BBC Studios, Ζάι Μπένετ, και τόνισε, με αφορμή την λαμπερή εκδήλωση: «Η πρεμιέρα απόψε στο Piccadilly Lights γιορτάζει τη δύναμη της βρετανικής δημιουργικότητας παγκόσμιας κλάσης να κάνει τον κόσμο να στοιχιστεί, να προκαλεί συλλογικό δέος, και να ενώνει το κοινό πέρα από τις γενιές – και σε όλο τον κόσμο».

Η σειρά αναμένεται να είναι προσβάσιμη ταυτόχρονα σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρώπη εντός του 2027.

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