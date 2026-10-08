Coffee Island: Νέα καταστήματα σε Βαλκάνια και Μέση Ανατολή, τζίρος πάνω από 45 εκατ.

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Σε νέα φάση διεθνούς ανάπτυξης περνά η Coffee Island, με επέκταση σε Βαλκάνια, Ισπανία και Μέση Ανατολή, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζει την αναδιοργάνωση του δικτύου της στην Ελλάδα και δοκιμάζει νέα concepts καταστημάτων.

Σύμφωνα με τον Managing & Marketing Director της εταιρείας, Πάνο Κωνσταντινόπουλο, η Coffee Island ετοιμάζει είσοδο σε Σκόπια και Βουλγαρία, ενώ νέο κατάστημα αναμένεται να λειτουργήσει άμεσα στην Ιορδανία. Παράλληλα, το δεύτερο σημείο στη Μαδρίτη ανοίγει στις 11 Οκτωβρίου και ήδη προετοιμάζεται τρίτο.

Η εταιρεία διαθέτει σήμερα περισσότερα από 450 καταστήματα στην Ελλάδα, σε 50 νομούς και 92 πόλεις, καθώς και πάνω από 60 σημεία στο εξωτερικό, με παρουσία σε τέσσερις ηπείρους.

Σε επίπεδο οικονομικών μεγεθών, η διοίκηση εκτιμά ότι ο τζίρος της εταιρείας θα ξεπεράσει φέτος τα 45 εκατ. ευρώ, ενώ η κερδοφορία κινείται σε σχετικά σταθερά επίπεδα.

Η στρατηγική διεθνούς ανάπτυξης βασίζεται σε συνεργασίες με τοπικούς εταίρους. Όπως ανέφερε ο Πάνος Κωνσταντινόπουλος, η Coffee Island επιλέγει πρώτα την ομάδα με την οποία θα συνεργαστεί και στη συνέχεια την αγορά, λογική που ακολουθήθηκε τόσο στα Σκόπια όσο και στη Βουλγαρία.

Στη Μέση Ανατολή, εκτός από την Ιορδανία, η εταιρεία συνεχίζει την ανάπτυξη στην Αίγυπτο, όπου μετά τα εποχικά καταστήματα του καλοκαιριού προετοιμάζονται νέα σημεία.

Στην εγχώρια αγορά, η Coffee Island βρίσκεται εδώ και περίπου δύο χρόνια σε διαδικασία αναδιάρθρωσης του δικτύου της.

Στη διάρκεια αυτής της περιόδου έχει κλείσει ένα «μικρό διψήφιο» ποσοστό καταστημάτων, χωρίς αυτό να σημαίνει αντίστοιχη συρρίκνωση του συνολικού δικτύου, καθώς αρκετά σημεία μεταφέρθηκαν σε νέες τοποθεσίες.

Οι λόγοι των αλλαγών σχετίζονται με την απόδοση κάθε καταστήματος, το σημείο, τον συνεργάτη, τις καταναλωτικές συνθήκες και τους όρους μίσθωσης.

Ιδιαίτερη πίεση ασκούν τα ενοίκια, καθώς πολλά παλαιότερα δεκαετή συμβόλαια λήγουν και επαναδιαπραγματεύονται με βάση τις σημερινές υψηλότερες τιμές της αγοράς.

Παράλληλα, η εταιρεία δοκιμάζει νέα μοντέλα καταστημάτων. Στη Θεσσαλονίκη λειτουργούν τρία πιλοτικά σημεία Loaded, ενώ στην Πάτρα έχει αναπτυχθεί all-day concept.

Η Coffee Island εξετάζει ποια στοιχεία από τα νέα μοντέλα μπορούν να περάσουν στο ευρύτερο δίκτυο, χωρίς υποχρεωτική εφαρμογή από τους συνεργάτες franchise.

Το κόστος, πάντως, παραμένει βασικό ζήτημα. Η ενέργεια χαρακτηρίζεται «μόνιμος πονοκέφαλος», ενώ και οι διεθνείς τιμές καφέ εξακολουθούν να δημιουργούν πιέσεις.

Η εταιρεία, σύμφωνα με τη διοίκηση, δεν έχει προχωρήσει σε αυξήσεις τιμών εδώ και περίπου ενάμιση χρόνο, απορροφώντας μέρος των επιβαρύνσεων.

Στο σκέλος των προμηθειών, αυξάνεται και η σημασία της Ινδίας, από όπου η Coffee Island προμηθεύεται πλέον πάνω από 150 και έως περίπου 200 τόνους καφέ ετησίως, έναντι περίπου 50 τόνων όταν ξεκίνησε η συνεργασία.

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