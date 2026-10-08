Worldline: Στις 19.000 λίτρα απορριμμάτων συνολικά οι δράσεις καθαρισμού και ανακύκλωσης στην Ελλάδα το 2026

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Στην ενίσχυση των περιβαλλοντικών δράσεων που υλοποιεί στην Ελλάδα προχωρά η Worldline, συνδυάζοντας προγράμματα εθελοντικού καθαρισμού με παρεμβάσεις ανακύκλωσης και περιορισμού της χρήσης πλαστικού στην καθημερινή λειτουργία των γραφείων της.

Μέσα από πέντε δράσεις καθαρισμού που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία, εργαζόμενοι της Worldline Greece και της Cardlink, a Worldline brand, έχουν συγκεντρώσει συνολικά περίπου 19.000 λίτρα απορριμμάτων από παραλίες, δασικές εκτάσεις και άλλες περιοχές της Αττικής.

Η πιο πρόσφατη δράση πραγματοποιήθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου στην παραλία του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας στον Πειραιά, όπου, σε συνεργασία με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Save Your Hood, συγκεντρώθηκαν 3.200 λίτρα απορριμμάτων.

Είχε προηγηθεί στις 5 Ιουνίου καθαρισμός δασικής έκτασης στον Χολαργό, με τη συλλογή άλλων 4.500 λίτρων. Από τις δύο φετινές παρεμβάσεις, τα 6.700 λίτρα αφορούσαν σύμμεικτα απορρίμματα και τα 1.000 λίτρα ανακυκλώσιμα υλικά.

Τρίτη χρονιά περιβαλλοντικών δράσεων

Η συνεργασία της Worldline με τη Save Your Hood ξεκίνησε το 2024, με καθαρισμό στο Δάσος Χαϊδαρίου και συλλογή 4.100 λίτρων απορριμμάτων.

Το 2025 ακολούθησαν παρεμβάσεις στον υγρότοπο της Αρτέμιδας, στην παραλία του Αγίου Νικολάου και στη Θέα Δάφνης, όπου συγκεντρώθηκαν συνολικά περίπου 7.200 λίτρα.

Οι συγκεκριμένες δράσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των Worldline Clean Up Days, πρωτοβουλίας του Worldline Corporate Foundation που οργανώνεται σε διεθνές επίπεδο με τη συμμετοχή εργαζομένων του ομίλου.

Η φετινή διοργάνωση πραγματοποιήθηκε από τις 14 έως τις 18 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της Sustainable Development Week. Παράλληλα με τις εθελοντικές δράσεις, το Worldline Corporate Foundation διαθέτει συνολικά 20.000 ευρώ για τη χρηματοδότηση περιβαλλοντικών οργανώσεων, με τους εργαζομένους να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής τους.

Ανακύκλωση και περιορισμός πλαστικού στα γραφεία

Οι περιβαλλοντικές παρεμβάσεις της εταιρείας δεν περιορίζονται στις οργανωμένες εξωτερικές δράσεις. Στα γραφεία της Worldline στην Ελλάδα εφαρμόζονται προγράμματα συλλογής χαρτιού και μπαταριών προς ανακύκλωση, καθώς και πολιτική περιορισμού πλαστικών μιας χρήσης στις κουζίνες.

Παράλληλα, πραγματοποιείται συλλογή ρούχων, παιδικών ειδών, παιχνιδιών και smartphones για επαναχρησιμοποίηση ή αξιοποίηση.

Η εταιρεία επιχειρεί έτσι να εντάξει τις περιβαλλοντικές πρακτικές στην καθημερινή της λειτουργία, συνδέοντας τις δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας με τη συμμετοχή των εργαζομένων και με παρεμβάσεις στις τοπικές κοινότητες.

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