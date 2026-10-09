search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.10.2026 14:31
search
MENU CLOSE
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.10.2026 14:26

Γαλλία: Βρέθηκαν οι δύο πίνακες του Ρενουάρ αξίας 10 εκατ. του Ρενουάρ που είχαν κλαπεί – Έξι συλλήψεις

09.10.2026 14:26
mouseio-renoir

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Στα χέρια των γαλλικών Αρχών βρίσκονται ξανά δύο πολύτιμα έργα του διάσημου ζωγράφου Ογκίστ Ρενουάρ, έναν μήνα μετά την κινηματογραφική κλοπή τους από μουσείο στη νότια Γαλλία.

Η γαλλική αστυνομία εντόπισε την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου δύο πίνακες του Ογκίστ Ρενουάρ, συνολικής αξίας 8 έως 10 εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίοι είχαν κλαπεί από το μουσείο που στεγάζεται στην τελευταία κατοικία του ζωγράφου, στην πόλη Καν-σιρ-Μερ της νότιας Γαλλίας.

Σύμφωνα με το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV, πρόκειται για τα έργα «Μαντάμ Κολόνα Ρομάνο» (Madame Colonna Romano) και «Νεαρή γυναίκα στο πηγάδι» (Jeune femme au puits).

Ο εντοπισμός τους ακολούθησε αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στα μέσα της εβδομάδας, με τις Αρχές να προχωρούν σε έξι συλλήψεις σε διαφορετικές περιοχές της Γαλλίας.

Πώς έγινε η κλοπή σε λιγότερο από πέντε λεπτά

Η διάρρηξη στο Μουσείο Ρενουάρ σημειώθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου και διήρκεσε λιγότερο από πέντε λεπτά.

Δύο δράστες άνοιξαν τρύπα στη μεταλλική περίφραξη του κήπου, μπήκαν στο κτήριο και αφαίρεσαν τέσσερις πίνακες. Ωστόσο, κατά τη διαφυγή τους αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τους δύο, καθώς στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις.

Στο στόχαστρο τα τέσσερα πολυτιμότερα έργα του μουσείου

Σύμφωνα με την εισαγγελία, οι διαρρήκτες είχαν επιλέξει τα τέσσερα έργα με τη μεγαλύτερη αξία στη συλλογή του μουσείου:

  • «Η Κοκό διαβάζει» (Coco Lisant)
  • «Πορτρέτο της κυρίας Στεφάν Πισόν» (Portrait de madame Stephen Pichon)
  • «Μαντάμ Κολόνα Ρομάνο» (Madame Colonna Romano)
  • «Νεαρή γυναίκα στο πηγάδι» (Jeune fille au puits)

Οι δύο τελευταίοι πίνακες, που ανακτήθηκαν από την αστυνομία, αποτιμώνται συνολικά σε 8 έως 10 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με πηγή κοντά στις έρευνες την οποία επικαλείται το BFMTV.

Διαβάστε επίσης:

«Oasis: Don’t Look Back In Anger»: Γιατί η πολυσυζητημένη συμφιλίωση των αδελφών Γκάλαχερ έμεινε εκτός ντοκιμαντέρ

Κριτική ταινίας: «Αναγέννηση» – Εκεί όπου το όνειρο είναι παράνομο

Ατύχημα για τη Σελίν Ντιόν σε συναυλία της – Παραπάτησε κι έπεσε στη σκηνή (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
hitler-mussolini
ΚΟΣΜΟΣ

Δεν είναι πλάκα: Κεντροαριστερός νικητής σε τοπικές εκλογές στο Περού λέγεται… Χίτλερ Μουσολίνι

mouseio-renoir
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Γαλλία: Βρέθηκαν οι δύο πίνακες του Ρενουάρ αξίας 10 εκατ. του Ρενουάρ που είχαν κλαπεί – Έξι συλλήψεις

leoforeio_0910_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 65χρονος οδηγός λεωφορείου που παραβίασε δύο κόκκινα φανάρια στη λεωφόρο Μεσογείων

girokomeio-athinon
ΕΛΛΑΔΑ

Γηροκομείο Αθηνών: Από την κατάρρευση στην εξυγίανση και σε νέα πορεία

gerapetritis-
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης για Γκιλφόιλ: Αποκλείει την κλήση της στο ΥΠΕΞ – «Δεν υπήρξε απειλή»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
foitites-78234
ΕΛΛΑΔΑ

«Κατασκηνώνουμε στο Σύνταγμα, ήρθε η ώρα να μας ακούσουν» - Ακρίβεια, ενοίκια και κόστος σπουδών βγάζουν και τους Έλληνες φοιτητές στον δρόμο

mazonakis
ΕΛΛΑΔΑ

Βενζοδιαζεπίνες εντοπίστηκαν στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη από τις τοξικολογικές: Τι είναι, πώς δρουν και τι εξετάζουν οι ειδικοί

mitsotakis tsipras androulakis samaras1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκοπήσεις Οκτωβρίου: Σταθερή η απόσταση ΕΛΑΣ από ΠΑΣΟΚ, τι περιμένει η ΝΔ και τι δείχνουν για το κόμμα Σαμαρά τα πρώτα ευρήματα

ergazomenoi-kosmos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Πάνω από 200.000 εργαζόμενοι στην έξοδο υπό τον φόβο αλλαγών στα όρια ηλικίας

vladis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

O Ντομπρόβσκις αδιαφορεί για την ενεργειακή κρίση: Αρνείται δημοσιονομικές ευελιξίες για Ελλάδα-Ιταλία, προστασία ζήτησε ο Πιερρακάκης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.10.2026 14:28
hitler-mussolini
ΚΟΣΜΟΣ

Δεν είναι πλάκα: Κεντροαριστερός νικητής σε τοπικές εκλογές στο Περού λέγεται… Χίτλερ Μουσολίνι

mouseio-renoir
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Γαλλία: Βρέθηκαν οι δύο πίνακες του Ρενουάρ αξίας 10 εκατ. του Ρενουάρ που είχαν κλαπεί – Έξι συλλήψεις

leoforeio_0910_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 65χρονος οδηγός λεωφορείου που παραβίασε δύο κόκκινα φανάρια στη λεωφόρο Μεσογείων

1 / 3