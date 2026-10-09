Γαλλία: Βρέθηκαν οι δύο πίνακες του Ρενουάρ αξίας 10 εκατ. του Ρενουάρ που είχαν κλαπεί – Έξι συλλήψεις

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Στα χέρια των γαλλικών Αρχών βρίσκονται ξανά δύο πολύτιμα έργα του διάσημου ζωγράφου Ογκίστ Ρενουάρ, έναν μήνα μετά την κινηματογραφική κλοπή τους από μουσείο στη νότια Γαλλία.

Η γαλλική αστυνομία εντόπισε την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου δύο πίνακες του Ογκίστ Ρενουάρ, συνολικής αξίας 8 έως 10 εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίοι είχαν κλαπεί από το μουσείο που στεγάζεται στην τελευταία κατοικία του ζωγράφου, στην πόλη Καν-σιρ-Μερ της νότιας Γαλλίας.

Σύμφωνα με το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV, πρόκειται για τα έργα «Μαντάμ Κολόνα Ρομάνο» (Madame Colonna Romano) και «Νεαρή γυναίκα στο πηγάδι» (Jeune femme au puits).

Ο εντοπισμός τους ακολούθησε αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στα μέσα της εβδομάδας, με τις Αρχές να προχωρούν σε έξι συλλήψεις σε διαφορετικές περιοχές της Γαλλίας.

Πώς έγινε η κλοπή σε λιγότερο από πέντε λεπτά

Η διάρρηξη στο Μουσείο Ρενουάρ σημειώθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου και διήρκεσε λιγότερο από πέντε λεπτά.

Δύο δράστες άνοιξαν τρύπα στη μεταλλική περίφραξη του κήπου, μπήκαν στο κτήριο και αφαίρεσαν τέσσερις πίνακες. Ωστόσο, κατά τη διαφυγή τους αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τους δύο, καθώς στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις.

Στο στόχαστρο τα τέσσερα πολυτιμότερα έργα του μουσείου

Σύμφωνα με την εισαγγελία, οι διαρρήκτες είχαν επιλέξει τα τέσσερα έργα με τη μεγαλύτερη αξία στη συλλογή του μουσείου:

«Η Κοκό διαβάζει» (Coco Lisant)

«Πορτρέτο της κυρίας Στεφάν Πισόν» (Portrait de madame Stephen Pichon)

«Μαντάμ Κολόνα Ρομάνο» (Madame Colonna Romano)

«Νεαρή γυναίκα στο πηγάδι» (Jeune fille au puits)

Οι δύο τελευταίοι πίνακες, που ανακτήθηκαν από την αστυνομία, αποτιμώνται συνολικά σε 8 έως 10 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με πηγή κοντά στις έρευνες την οποία επικαλείται το BFMTV.

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