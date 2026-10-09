Μαξίμου και Σαμαράς σε πόλεμο νεύρων: Τον προκαλούν να κάνει κόμμα – Γιατί ο πρώην πρωθυπουργός δεν βιάζεται

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η κυβέρνηση εντείνει την προσπάθειά της να αναγκάσει τον Αντώνη Σαμαρά να ανακοινώσει το κόμμα του, καθώς θεωρεί ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία θα είναι πιο εύκολο να τον αποδομήσει. Καθημερινά, λοιπόν, και προκειμένου να τον προκαλέσουν να κάνει το «λάθος», στελέχη του κυβερνώντος κόμματος υποστηρίζουν ότι τελικά ο πρώην πρωθυπουργός δεν πρόκειται να προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος και ότι όλα αυτά τα λέει μόνο για τη δημιουργία εντυπώσεων.

Το Μέγαρο Μαξίμου θεωρεί ότι, εάν τελικά ο πρώην πρωθυπουργός αποφασίσει να κάνει την επόμενη κίνηση και δημοσιοποιήσει τις προθέσεις του για το κόμμα, τα πράγματα θα είναι πιο εύκολα για την κυβέρνηση, καθώς πλέον θα τον μετρούν οι δημοσκοπήσεις και άρα ο «μύθος» που υπάρχει γύρω από τα ποσοστά του θα ξεφουσκώσει.

Τα κυβερνητικά στελέχη πιστεύουν ότι, εάν ο Αντώνης Σαμαράς αρχίσει να μετριέται, θα εμφανιστεί κάτω από το 5%, ειδικά τώρα που εμφανίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης. Οι ίδιοι άνθρωποι υποστηρίζουν, μάλιστα, ότι ο καταδικασμένος για διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή έχει δημιουργήσει ήδη σοβαρό πρόβλημα στο εν δυνάμει κόμμα Σαμαρά και ότι αυτό ο πρώην πρωθυπουργός το γνωρίζει καλά.

Η πλευρά Σαμαρά βλέπει «πανικό» στο Μαξίμου

Η πλευρά Σαμαρά, από την άλλη, εμφανίζεται ιδιαίτερα αισιόδοξη. Είναι χαρακτηριστικό ότι στενοί συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε πανικό, καθώς οι κυλιόμενες μετρήσεις που έχουν στα χέρια τους δείχνουν ότι, μέρα με την ημέρα, το κυβερνών κόμμα αποδυναμώνεται.

Με δεδομένο, μάλιστα, ότι ο πρώην πρωθυπουργός γνωρίζει καλά πώς κινούνται στο Μέγαρο Μαξίμου, έχει αποφασίσει να μην κάνει σύντομα την επόμενη κίνηση.

Ο διευθυντής του γραφείου του, Νίκος Τσούτσιας, σε συνέντευξή του ανέφερε ότι «ο κ. Σαμαράς δεν έχει κάνει κόμμα. Ο ίδιος θα επιλέξει το πότε».

Σχολιάζοντας, μάλιστα, τις συνεχείς αναφορές κυβερνητικών στελεχών σε ένα πιθανό κόμμα Σαμαρά, ανέφερε: «Το κόμμα του κ. Μητσοτάκη υποτίθεται ότι δεν ενδιαφέρεται για το κόμμα Σαμαρά. Από το πρωί μέχρι το βράδυ αναφέρονται σε αυτό».

Καταλήγοντας, υποστήριξε ότι υπάρχει σημαντικό ακροατήριο που αναζητά πολιτική εκπροσώπηση και στρέφεται προς τον πρώην πρωθυπουργό. «Υπάρχει ένα πατριωτικό τόξο. Έχει τεράστιο ακροατήριο. Πιέζει ο κόσμος για ανάληψη πολιτικών πρωτοβουλιών», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «ο ελληνικός λαός έχει στρέψει την πλάτη του στο πολιτικό σύστημα, αυτό δείχνουν οι έρευνες».

Ο Νίκος Τσιούτσικας υποστήριξε ακόμη ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν έχει προσωπική αντιπαράθεση με τον πρωθυπουργό, αλλά διαφωνεί με συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές.

Πιο συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην ιδεολογική μετάλλαξη που καταλογίζει ο Αντώνης Σαμαράς στη ΝΔ, στην επιδοματική πολιτική, στα εθνικά ζητήματα και γενικότερα στην κατάσταση της χώρας, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ανάληψης νέων πολιτικών πρωτοβουλιών. Όπως υποστήριξε, ο πρώην πρωθυπουργός διαθέτει σημαντικό ακροατήριο και δέχεται πιέσεις από πολίτες που αισθάνονται ότι δεν εκπροσωπούνται από το σημερινό πολιτικό σύστημα.

Αναφέρθηκε επίσης στη φορολόγηση της μεσαίας τάξης, στην επιδοματική πολιτική και στη στάση της παράταξης απέναντι στον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για επιλογές που αποτυπώνουν αλλαγή στον ιδεολογικό προσανατολισμό της.

«Όταν μιλούσε για ιδεολογική μετάλλαξη, δεν μιλούσε για αριθμό στελεχών. Μίλησε για ιδεολογική προσέγγιση, δεν γίνεται να μην ασχολείται η παράταξη με τη φορολόγηση της μεσαίας τάξης», ανέφερε.

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε για την πολιτική των επιδομάτων, σημειώνοντας: «ο Μητσοτάκης ασκούσε κριτική για τα επιδόματα Τσίπρα και πλέον αυτό έχει γίνει δόγμα».

Απαντώντας στα σενάρια ότι ο Αντώνης Σαμαράς επιδιώκει την απομάκρυνση του Κυριάκου Μητσοτάκη από την πρωθυπουργία, ο Νίκος Τσιούτσικας απέρριψε τον προσωπικό χαρακτήρα της αντιπαράθεσης. Συνέδεσε, αντίθετα, τη διαφωνία με συγκεκριμένες κυβερνητικές επιλογές, αναφερόμενος στη διαγραφή του πρώην πρωθυπουργού και στη στάση της κυβέρνησης απέναντι στον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.

«Οι κυβερνήσεις πέφτουν όταν χάσουν τη δεδηλωμένη. Αντί να αποπεμφθεί, τότε, ο Γεραπετρίτης, διαγράφηκε ο Σαμαράς. Δύο φορές υποχωρήσαμε στην Κάσο. Όλα εκκινούν από μια προειλημμένη απόφαση. Δεν υπάρχει κανένα προσωπικό ζήτημα», υποστήριξε.

Για το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης χωρίς τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ηγεσία της ΝΔ, απέφυγε να τοποθετηθεί, χαρακτηρίζοντάς το ακραίο σενά.

«Αυτό είναι ένα extreme σενάριο. Δεν θέλω να μπω», ανέφερε.

Διαβάστε επίσης

H Άννα Παπαδοπούλου της ΕΛΑΣ ζητά τη διαγραφή του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου από το ΠΑΣΟΚ – Για απειλές εναντίον της, «με αποκάλεσε σκουπίδι»

Τσίπρας: Το ΠΑΣΟΚ να αποφασίσει με ποιους θα πάει, κάποιοι θέλουν τη ΝΔ – Όχι σε κοινή κάθοδο και μεταγραφές βουλευτών

Κυβερνητικές πηγές σε Αλέξη Τσίπρα: Η Τουρκία παραμένει εκτός F-35 – «Τα θέματα άμυνας δεν προσφέρονται για φθηνή αντιπολίτευση»