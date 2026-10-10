Τραγωδία στην Ιαπωνία: Δύο νεκροί από ανατροπή ξύλινων αρμάτων σε φεστιβάλ (Video)

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Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα στην Ιαπωνία, όταν δύο άνδρες έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 16 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε δύο διαφορετικά δυστυχήματα κατά τη διάρκεια παραδοσιακών φεστιβάλ στην περιφέρεια της Οσάκα.

Σύμφωνα με την ιαπωνική εφημερίδα Asahi Shimbun, τα δυστυχήματα σημειώθηκαν στις πόλεις Ιζουμισάνο και Ιζουμιότσου, όταν τεράστια ξύλινα άρματα, γνωστά ως «danjiri», ανατράπηκαν την ώρα που ομάδες συμμετεχόντων επιχειρούσαν να τα οδηγήσουν με μεγάλη ταχύτητα μέσα από στενούς δρόμους και απότομες στροφές.

The fatal accidents today at Danjiri festivals in Osaka were quite frightening: a lot of Japanese users are questioning why this tradition continues.

This is not the first time people have been seriously hurt or died in such festivals.pic.twitter.com/2MJCe3LNEB https://t.co/nQ99DXI76K — Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) October 10, 2026

Και στις δύο περιπτώσεις, τα θύματα συμμετείχαν ενεργά στους ελιγμούς, έχοντας αναλάβει να διατηρούν την ισορροπία των βαριών κατασκευών. Ωστόσο, τα άρματα ανατράπηκαν και τους καταπλάκωσαν.

Νεκρός 51χρονος και επτά τραυματίες

Το πρώτο θανατηφόρο περιστατικό καταγράφηκε περίπου στις 11 το πρωί, τοπική ώρα, στην πόλη Ιζουμισάνο.

Οι διοργανωτές του φεστιβάλ ειδοποίησαν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, αναφέροντας ότι ένα ξύλινο άρμα είχε ανατραπεί στη διασταύρωση Ναγκάτακι, παγιδεύοντας αρκετούς ανθρώπους κάτω από το τεράστιο βάρος του.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες, οι οποίοι ανέσυραν έναν 51χρονο άνδρα, στέλεχος επιχείρησης, και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο. Ωστόσο, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Ακόμη επτά άνδρες, ηλικίας από περίπου 10 έως 59 ετών, διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, ενώ δύο από αυτούς εκτιμάται ότι έχουν υποστεί σοβαρά τραύματα.

Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, ο 51χρονος είχε αναλάβει τον ρόλο του «takari», δηλαδή του συμμετέχοντα που βρίσκεται στο εξωτερικό μέρος του άρματος και προσπαθεί να διατηρήσει την ισορροπία του κατά τη διάρκεια των ελιγμών.

Το δυστύχημα συνέβη κατά την εκτέλεση του λεγόμενου «yarimawashi», ενός από τους πιο εντυπωσιακούς αλλά και επικίνδυνους ελιγμούς των παραδοσιακών φεστιβάλ.

Κατά τη συγκεκριμένη διαδικασία, δεκάδες συμμετέχοντες προσπαθούν να στρίψουν απότομα ένα άρμα βάρους πολλών τόνων σε γωνία 90 μοιρών, διατηρώντας μεγάλη ταχύτητα.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το άρμα έχασε την ισορροπία του και ανατράπηκε ενώ επιχειρούσε απότομη δεξιά στροφή.

Δεύτερη τραγωδία λίγες ώρες αργότερα – Νεκρός 48χρονος

Περίπου δύο ώρες αργότερα, ένα σχεδόν πανομοιότυπο δυστύχημα σημειώθηκε στην πόλη Ιζουμιότσου, επίσης στην περιφέρεια της Οσάκα.

Στις 13:20, η τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε κλήση στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 119, με την οποία ενημερώθηκε ότι ένα ακόμη άρμα είχε ανατραπεί στη διασταύρωση Μιγιαμάτσι.

Ένας 48χρονος εργαζόμενος σε επιχείρηση, κάτοικος της πόλης Ιζούμι, καταπλακώθηκε από τη βαριά ξύλινη κατασκευή και έχασε τη ζωή του.

Ο άνδρας είχε και αυτός αναλάβει τον ρόλο του «takari», προσπαθώντας να διατηρήσει την ισορροπία του άρματος από το εξωτερικό μέρος του.

Ακόμη εννέα άνδρες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραυματισμούς που, σύμφωνα με τις αρχές, δεν απειλούν τη ζωή τους.

Η αστυνομία ερευνά τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, καθώς και σε αυτή την περίπτωση το άρμα ανατράπηκε ενώ επιχειρούσε απότομη δεξιά στροφή με μεγάλη ταχύτητα, στο πλαίσιο του ελιγμού «yarimawashi».

Τι είναι τα φεστιβάλ Danjiri και γιατί θεωρούνται επικίνδυνα

Τα φεστιβάλ Danjiri αποτελούν μια ιδιαίτερα δημοφιλή παράδοση στην Ιαπωνία, κυρίως στην περιοχή της Οσάκα, και χαρακτηρίζονται από την έντονη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων, τη μουσική, τις επευφημίες και τους εντυπωσιακούς ελιγμούς τεράστιων ξύλινων αρμάτων.

Οι κατασκευές, που συχνά ζυγίζουν πολλούς τόνους, είναι περίτεχνα διακοσμημένες και μετακινούνται με τη δύναμη μεγάλων ομάδων ανθρώπων, οι οποίοι τις τραβούν με σχοινιά και τις καθοδηγούν μέσα στους δρόμους των πόλεων.

Ένα από τα πιο θεαματικά σημεία των εκδηλώσεων είναι οι απότομες στροφές, κατά τις οποίες οι συμμετέχοντες προσπαθούν να αλλάξουν την κατεύθυνση των αρμάτων χωρίς να μειώσουν σημαντικά την ταχύτητά τους.

Οι ελιγμοί αυτοί απαιτούν εξαιρετικό συντονισμό και θεωρούνται ιδιαίτερα επικίνδυνοι, καθώς οποιαδήποτε απώλεια ισορροπίας μπορεί να οδηγήσει σε ανατροπή των βαριών κατασκευών.

Το Σάββατο, ανάλογα φεστιβάλ πραγματοποιούνταν σε διάφορους δήμους της περιφέρειας της Οσάκα.

Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι κανένας θεατής δεν τραυματίστηκε στα δύο δυστυχήματα, καθώς όλοι οι νεκροί και οι τραυματίες ήταν συμμετέχοντες στις εκδηλώσεις.

Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι δύο ανατροπές, που μέσα σε λίγες ώρες μετέτρεψαν τις παραδοσιακές γιορτές σε τραγωδία.

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