Ακρίτα για Γκιλφόιλ: «Έπρεπε να την είχαν στείλει σπίτι της πριν καν πατήσει το πόδι της στην Ελλάδα»

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Σε μια αιχμηρότατη ανάρτηση κατά της Αμερικανίδας πρέσβης στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, προχώρησε η βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενα Ακρίτα.

Η κ. Ακρίτα ασκεί δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για την στάση της απέναντι στην Γκιλφόιλ, υπενθυμίζοντας τις προσβλητικές δηλώσεις που είχε κάνει παλαιότερα εις βάρος του ελληνικού λαού.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Ακρίτα:

«Δεν φταίει η Γκίλφοϊλ, αυτή βρίσκει και τα κάνει. Φταίει η ελληνική κυβέρνηση που τής έστρωσε τα κόκκινα χαλιά και της έκανε τεμενάδες.

Το 2015, από το Fox News, μας αποκαλούσε «τζαμπατζήδες» και μας παρομοίαζε με σκυλιά που ουρούν στο χαλί και πρέπει να τιμωρούνται.

Έπρεπε να την είχαν στείλει σπίτι της πριν καν πατήσει το πόδι της στην Ελλάδα.

Λίγη τσιπα να είχαν, στοιχειώδη εθνική αξιοπρέπεια όφειλαν να μην είχαν αποδεχθεί το διορισμό της.

Στο μεταξύ, οι αποκαλύψεις της Wall Street Journal διαδέχονται η μία την άλλη.

Κι ενώ, σύμφωνα με το Associated Press, ακόμη και η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει την αποπομπή της, ο Γιώργος Γεραπετρίτης δεν θεωρεί αναγκαίο ούτε να την καλέσει για εξηγήσεις, επικαλούμενος τη διάψευση Παπασταύρου.

Ούτε καν αυτό, το λίγο, το ελάχιστο για τα μάτια του κόσμου.

Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι η Γκίλφοϊλ.

Είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Που σκύβει δουλικα τα κεφάλι μπροστά σε μια υβριστρια των Ελλήνων η οποία σήμερα βρίσκεται στο επίκεντρο σοβαρότατων καταγγελιών.

Να φύγει.

Να φύγουν»

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