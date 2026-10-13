Μεξικό: Τέσσερις νεκροί από το πέρασμα της τροπικής καταιγίδας Rachel

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Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Μεξικό εξαιτίας της τροπικής καταιγίδας Rachel, η οποία έπληξε το βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, προκαλώντας έντονα καιρικά φαινόμενα, με ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους, όπως ανακοίνωσαν τα ξημερώματα οι αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με την εισαγγελία της βορειοανατολικής πολιτείας Μπάχα τα θύματα είναι δύο ανήλικοι και δύο ενήλικες της ίδιας οικογένειας, που έχασαν τη ζωή τους σε πλημμύρες που προκλήθηκαν από την καταιγίδα.

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