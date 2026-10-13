search
ΤΡΙΤΗ 13.10.2026 09:23
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.10.2026 07:34

Μεξικό: Τέσσερις νεκροί από το πέρασμα της τροπικής καταιγίδας Rachel

13.10.2026 07:34
rachel new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Μεξικό εξαιτίας της τροπικής καταιγίδας Rachel, η οποία έπληξε το βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, προκαλώντας έντονα καιρικά φαινόμενα, με ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους, όπως ανακοίνωσαν τα ξημερώματα οι αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με την εισαγγελία της βορειοανατολικής πολιτείας Μπάχα τα θύματα είναι δύο ανήλικοι και δύο ενήλικες της ίδιας οικογένειας, που έχασαν τη ζωή τους σε πλημμύρες που προκλήθηκαν από την καταιγίδα.

Διαβάστε επίσης

Βολιβία: Δέκα νεκροί και τέσσερις τραυματίες από πτώση επιβατικού βαν σε γκρεμό (videos)

Εκλογές ΗΠΑ: «Πονοκέφαλος» για τον Τραμπ η ακρίβεια και το ρωσικό ντίζελ – Οι Δημοκρατικοί απειλούν την κυριαρχία των Ρεπουμπλικανών στο Κογκρέσο

Τραμπ για Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Δεν είμαστε ευχαριστημένοι» – Στο τραπέζι η απομάκρυνσή της από την Αθήνα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nosokomeio_rodou_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Τραγικός θάνατος για 38χρονο μέσα σε ασθενοφόρο – Κατάπιε 10 γραμμάρια κοκαΐνης μόλις είδε περιπολικό

arkouda new
ΕΛΛΑΔΑ

Νευροκόπι: Φόβος και τρόμος οι καθημερινές επιθέσεις αρκούδων – «Μου κατασπάραξαν 200 πρόβατα», λέει κτηνοτρόφος

trump_murdoch
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Τραμπ, ο Μέρντοχ και η Γκιλφόιλ

alexandros-rigas-new
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Ρήγας: «Ο χρόνος είναι αδίστακτος και ανελέητος – Από μία ηλικία και μετά συρρικνώνεσαι» (Video)

mastografia-new
ΥΓΕΙΑ

Από σήμερα τα πρώτα SMS για δωρεάν μαστογραφίες – Επανεκκινεί το πρόγραμμα «Φώφη Γεννηματά»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
vasilis-paiteris-new
ΕΛΛΑΔΑ

Στις φυλακές Λάρισας οδηγείται ο Βασίλης Παϊτέρης - «Δεν έχω κάνει κακό σε κανέναν, δεν μπορώ να πληρώσω αυτά που μου λένε» (Video)

Bowmore
ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο single malt σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο για το 2026 κοστίζει μόλις 40 ευρώ

XRISTOS_DIMAS_1210
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μετρό: Κάτοικος Κυψέλης ο πατέρας του υπουργού Υποδομών, Χρίστου Δήμα

avgerinos_moutsatsou_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόμμα ετοιμάζουν ο Αυγερινός και οι «πρώην» της «Ελπίδας» - 37 στελέχη ζητούν αποπομπή της Γκιλφόιλ, όλα τα ονόματα

trump-guilfoyle
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Δεν είμαστε ευχαριστημένοι» – Στο τραπέζι η απομάκρυνσή της από την Αθήνα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 13.10.2026 09:22
nosokomeio_rodou_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Τραγικός θάνατος για 38χρονο μέσα σε ασθενοφόρο – Κατάπιε 10 γραμμάρια κοκαΐνης μόλις είδε περιπολικό

arkouda new
ΕΛΛΑΔΑ

Νευροκόπι: Φόβος και τρόμος οι καθημερινές επιθέσεις αρκούδων – «Μου κατασπάραξαν 200 πρόβατα», λέει κτηνοτρόφος

trump_murdoch
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Τραμπ, ο Μέρντοχ και η Γκιλφόιλ

1 / 3