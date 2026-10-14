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14.10.2026 22:00

Champions League: Σαχτάρ – ΑΕΚ – Live η μεγάλη μονομαχία με τους Ουκρανούς

14.10.2026 22:00
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Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει απόψε τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο ουδέτερο «Στάμφορντ Μπριτζ», στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, με τον Μάρκο Νίκολιτς να γνωστοποιεί τις επιλογές του για το αρχικό σχήμα της Ένωσης.

Στην κορυφή της επίθεσης θα βρεθούν οι Ζίνι και Γιόβιτς, με την ΑΕΚ να στοχεύει σε ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα στη διοργάνωση. Μετά τη νίκη στην πρεμιέρα, οι «κιτρινόμαυροι» θέλουν να διπλασιάσουν τις επιτυχίες τους και να συνεχίσουν με τον καλύτερο τρόπο την ευρωπαϊκή τους πορεία.

Live η εξέλιξη του σκορ:

Γκολ στο 34′ για την Σαχτάρ από τον Πεντρίνιο

Γκολ στο 28′ για την ΑΕΚ από τον Μάγερ

1′ Σέντρα στο ματς

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Μπρινιόλι, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Βιτάλις, Μάγερ, Κοϊτά, Ζίνι, Γιόβιτς.

Στον πάγκο οι: Μπαλαμώτης, Κάιρινεν, Γκατσίνοβιτς, Ζουμπκόφ, Αριάγκα, Βάργκα, Μάνταλος, Βίντα, Λυκογιάννης, Ζοάο Μάριο.

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