Χατζηδάκης: Η στήριξη θα συνεχιστεί όσο υπάρχει πρόβλημα στην αγορά ενέργειας

Takeaways by to pontiki AI Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, διαβεβαίωσε ότι η στήριξη των καταναλωτών για το ενεργειακό κόστος θα συνεχιστεί όσο διαρκεί το πρόβλημα στην αγορά.

Η κυβέρνηση προγραμματίζει παρεμβάσεις για τα καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης και της συνέχισης της ενίσχυσης για τη βενζίνη και το ντίζελ κίνησης.

Ο Κωστής Χατζηδάκης υπερασπίστηκε τις κυβερνητικές ενέργειες σχετικά με τη φορολόγηση των κερδών των διυλιστηρίων, επισημαίνοντας ότι έχουν ήδη επιβληθεί έκτακτοι φόροι και επιδοτήσεις.

Σχετικά με την ανάπλαση του Ελαιώνα, ο αντιπρόεδρος ανέφερε ότι προγραμματίζονται έργα υποδομής, μεταφορά σταθμών ΚΤΕΛ και διεθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την αναβάθμιση της περιοχής.

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Για συνέχιση της στήριξης των καταναλωτών για όσο διάστημα διαρκεί το πρόβλημα στην αγορά ενέργειας έκανε λόγο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση έχει διατηρήσει διαθέσιμους πόρους ενόψει ενός δύσκολου ενεργειακά χειμώνα.

Σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, ο Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση εξαντλεί τα περιθώρια ενίσχυσης των καταναλωτών, χωρίς να διακινδυνεύει επιπτώσεις για τη χώρα απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις διεθνείς αγορές.

Αναφέρθηκε, μάλιστα, στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον και στις αναταράξεις που καταγράφονται στην ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων, ιδιαίτερα στη Γαλλία.

«Η στήριξη θα συνεχιστεί για όσο καιρό θα υπάρχει πρόβλημα. Έχουμε κρατήσει χρήματα στην άκρη γιατί ξέρουμε ότι έχουμε μπροστά μας έναν βαρύ ενεργειακά χειμώνα», τόνισε.

Τι προβλέπεται για βενζίνη, ντίζελ και πετρέλαιο θέρμανσης

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επανέλαβε ότι οι παρεμβάσεις για τη στήριξη των καταναλωτών θα συνεχιστούν, ενώ η εξειδίκευσή τους αναμένεται από τα συναρμόδια υπουργεία αργότερα εντός της ημέρας.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, προβλέπονται:

Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων: Συνέχιση της παρέμβασης, με διαφορετική μέθοδο.

Συνέχιση της παρέμβασης, με διαφορετική μέθοδο. Ντίζελ κίνησης: Συνέχιση της επιδότησης χωρίς αλλαγές.

Συνέχιση της επιδότησης χωρίς αλλαγές. Πετρέλαιο θέρμανσης: Τριπλή στήριξη, με αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης για τους ευάλωτους, κρατική επιδότηση στην αντλία και συνεισφορά των διυλιστηρίων σύμφωνα με την εμπορική τους πολιτική.

Αναφερόμενος ειδικότερα στο πετρέλαιο θέρμανσης, ο Κωστής Χατζηδάκης υποστήριξε ότι οι παρεμβάσεις θα οδηγήσουν την τιμή του σε επίπεδα σημαντικά χαμηλότερα από εκείνα της περασμένης άνοιξης.

«Το αποτέλεσμα θα είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να είναι πολύ κάτω από το 1,75 ευρώ που είχε δεσμευτεί ο πρωθυπουργός, δηλαδή την τιμή στην οποία έκλεισε το πετρέλαιο την περασμένη άνοιξη», ανέφερε.

Χατζηδάκης: Πιθανή αλλαγή της ευρωπαϊκής πολιτικής αν επιδεινωθεί η κατάσταση

Για τη διαπραγμάτευση που βρίσκεται σε εξέλιξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με τη μεγαλύτερη ευελιξία στη στήριξη των καταναλωτών, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης εκτίμησε ότι, εφόσον οι εξελίξεις γίνουν ιδιαίτερα αρνητικές, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδέχεται να υιοθετήσει διαφορετικές πολιτικές.

Όπως εξήγησε, μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να επιτρέψει την εφαρμογή παρεμβάσεων χωρίς παραβίαση των δημοσιονομικών κανόνων.

Παρέπεμψε, μάλιστα, στις αποφάσεις που είχαν ληφθεί την περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού, κάνοντας λόγο για κάτι παρόμοιο, αλλά μικρότερης έκτασης, σε σχέση με την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής.

Τι είπε για τη φορολόγηση των υπερκερδών των διυλιστηρίων

Σχετικά με τις προτάσεις για φορολόγηση των υπερκερδών των διυλιστηρίων, ο Κωστής Χατζηδάκης υποστήριξε ότι παραβιάζουν ανοιχτές θύρες, καθώς η κυβέρνηση έχει ήδη εφαρμόσει ανάλογες παρεμβάσεις.

Υπενθύμισε ότι κατά την περίοδο της ενεργειακής κρίσης επιβλήθηκε δύο φορές έκτακτος φόρος στα κέρδη των διυλιστηρίων και μία φορά στα κέρδη των εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας.

Παράλληλα, σημείωσε ότι τα διυλιστήρια είχαν αρχίσει ήδη από το καλοκαίρι να συμβάλλουν στη στήριξη των καταναλωτών μέσω επιδοτήσεων στη βενζίνη και το ντίζελ.

«Το καλοκαίρι, όταν οι Βρυξέλλες και κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης έκαναν διακοπές, τα διυλιστήρια είχαν ήδη ξεκινήσει να συμβάλλουν με επιδοτήσεις στη βενζίνη και το ντίζελ», δήλωσε.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης πρόσθεσε ότι για τους καταναλωτές σημασία έχει το αποτέλεσμα των παρεμβάσεων και όχι το εάν τα χρήματα προέρχονται από φορολόγηση ή από επιδοτήσεις.

Ανάπλαση Ελαιώνα: Τι σχεδιάζεται για ΚΤΕΛ, μεταφορικές εταιρείες και Βοτανικό

Ο Κωστής Χατζηδάκης αναφέρθηκε επίσης στο πρόγραμμα ανάπλασης του Ελαιώνα, το οποίο χαρακτήρισε διυπουργικό έργο που συντονίζει ο ίδιος ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Όπως είπε, ο Ελαιώνας αποτελεί σήμερα μια «μαύρη τρύπα» στην Αττική, με έκταση αντίστοιχη εκείνης του Ελληνικού.

Η πρώτη παρέμβαση αναβάθμισης της περιοχής συνδέεται με την κατασκευή του γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό και το έργο της Διπλής Ανάπλασης, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για τη μεταφορά του σταθμού των ΚΤΕΛ κοντά σε σταθμό του μετρό στην περιοχή.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αναφέρθηκε και στις μεταφορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον Ελαιώνα και προκαλούν, όπως είπε, σειρά προβλημάτων.

Για το ζήτημα αυτό διεξάγονται συζητήσεις με τους συναρμόδιους φορείς, προκειμένου να εξεταστεί η μεταφορά των εταιρειών σε χώρο στο Θριάσιο.

Επιπλέον, ανέφερε ότι έχει παραγγελθεί διεθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισμός, με αντικείμενο την αναδιάταξη του χώρου και τη συνολική αναβάθμιση της περιοχής.

Χατζηδάκης για την αντικατάσταση Γκιλφόιλ: Σε υψηλό επίπεδο οι σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ

Τέλος, ερωτηθείς για την αντικατάσταση της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ο Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών βρίσκονται σε πολύ υψηλό επίπεδο.

Εξέφρασε, παράλληλα, την εκτίμηση ότι η πρόοδος που έχει σημειωθεί τόσο τα προηγούμενα χρόνια όσο και κατά το τελευταίο έτος θα συνεχιστεί.

«Το επίπεδο των σχέσεων των δύο χωρών είναι πολύ υψηλό και η πρόοδος που υπήρξε τόσο τα προηγούμενα χρόνια όσο και το τελευταίο έτος θα συνεχιστεί. Τόσο εμείς όσο και οι ΗΠΑ έχουμε κάθε λόγο να συνεργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση», ανέφερε.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημείωσε ότι η συνεργασία Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών δεν περιορίζεται στον Κάθετο Διάδρομο και στις έρευνες υδρογονανθράκων.

Ως επιπλέον παράδειγμα των συμφωνιών μεταξύ των δύο πλευρών ανέφερε τη συμφωνία της ΔΕΗ με την Amazon για την κατασκευή data center στην Κοζάνη.

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