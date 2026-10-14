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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντριάνα Βασιλά ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

14.10.2026 09:35

Αυξήσεις συντάξεων 2027: Γιατί τα 20 ευρώ τον μήνα εξανεμίζονται – 6 στους 10 συνταξιούχους ζουν με κάτω από 1.000€

14.10.2026 09:35
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Με μια «αύξηση» που κινείται οριακά γύρω στο 2,8% ετοιμάζεται η κυβέρνηση να ενισχύσει τους συνταξιούχους από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Την ίδια ώρα, ωστόσο, τα επίσημα στοιχεία του συστήματος ΗΛΙΟΣ αποτυπώνουν την πραγματικότητα που ζουν εκατομμύρια νοικοκυριά: η πλειονότητα των συνταξιούχων βρίσκεται εγκλωβισμένη σε αποδοχές που δεν καλύπτουν ούτε τα βασικά έξοδα του μήνα, ενώ η ακρίβεια στα τρόφιμα, την ενέργεια και τα ενοίκια εξαφανίζει κάθε ονομαστική αναπροσαρμογή.

Τι αναμένεται το 2027: Αυξήσεις-σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας

Σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού, ο μηχανισμός υπολογισμού (μέσος όρος αύξησης ΑΕΠ και πληθωρισμού) οδηγεί σε μια οριζόντια μεικτή αύξηση 2,8% στις κύριες συντάξεις.

Στην πράξη: Για τη μέση κύρια σύνταξη των 869,17 ευρώ, η καθαρή αύξηση μεταφράζεται σε μόλις 20 έως 24 ευρώ τον μήνα!

Το κύμα του πληθωρισμού: Με τον πληθωρισμό στα βασικά είδη διατροφής και την ενέργεια να τρέχει με πολύ υψηλότερους ρυθμούς (και τις προβλέψεις των διεθνών οργανισμών να ανεβάζουν τον γενικό δείκτη άνω του 4%), η όποια ονομαστική αύξηση εξανεμίζεται πριν καν πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Η «παγίδα» των κρατήσεων: Τα ποσά αυτά είναι μεικτά, που σημαίνει ότι μετά τις κρατήσεις υγειονομικής περίθαλψης (6%) και την παρακράτηση φόρου, το πραγματικό «παντελόνι» για τον συνταξιούχο θα είναι ακόμα μικρότερο.

Ο «χάρτης» των συνταξιούχων: Φτώχεια και χαώδεις ανισότητες

Τα αποκαλυπτικά στοιχεία του συστήματος ΗΛΙΟΣ (Σεπτέμβριος 2026) αποδομούν το αφήγημα της σύγκλισης και αποτυπώνουν μια κοινωνία συνταξιούχων πολλών ταχυτήτων:

Έξι στους 10 κάτω από το χιλιάρικο: Το 57,18% των συνταξιούχων λαμβάνει κύρια σύνταξη γήρατος κάτω από τα 1.000 ευρώ. Μόλις το 42,82% καταφέρνει να προσπεράσει αυτό το όριο.

Η μέση εικόνα: Η μέση δαπάνη κύριας σύνταξης διαμορφώνεται στα 869,17 ευρώ, η μέση επικουρική μόλις στα 196,08 ευρώ και το μέσο μέρισμα στα 116,50 ευρώ.

Ηλικιακός χάρτης:

  • 25,93% είναι άνω των 81 ετών.
  • 35,96% ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 71–80 ετών.
  • 35,11% κυμαίνεται μεταξύ 51 και 70 ετών.
  • Μόλις 1,41% είναι κάτω των 25 ετών (συντάξεις λόγω θανάτου/αναπηρίας).

Η πλειονότητα ανδρών και γυναικών συγκεντρώνεται στην ηλικιακή ζώνη 71–75 ετών.

Συνταξιούχοι δύο ταχυτήτων: Χάσμα 431 ευρώ μεταξύ Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα

Η μεγαλύτερη αδικία του συστήματος αποτυπώνεται στη χαώδη διαφορά ανάμεσα στις νέες συντάξεις που εκδίδονται για πρώην εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα και σε εκείνες του Δημοσίου.

Νέοι συνταξιούχοι ιδιωτικού τομέα: Η μέση νέα κύρια σύνταξη γήρατος διαμορφώθηκε τον Σεπτέμβριο μόλις στα 769,76 ευρώ (μεικτά).

Νέοι συνταξιούχοι Δημοσίου: Η αντίστοιχη μέση σύνταξη ανήλθε στα 1.201,39 ευρώ (μεικτά).

Η ψαλίδα φτάνει τα 431 ευρώ τον μήνα! Οι απόμαχοι της εργασίας στον ιδιωτικό τομέα —που βίωσαν τη λαίλαπα των μνημονιακών μειώσεων, την αδήλωτη εργασία και τους χαμηλούς μισθούς— καλούνται να επιβιώσουν με ποσά που αγγίζουν τα όρια της εξαθλίωσης.

Η αύξηση του 2,8% για το 2027 δεν αποτελεί αναπλήρωση της αγοραστικής δύναμης, αλλά έναν λογιστικό συμψηφισμό που αφήνει τους συνταξιούχους εκτεθειμένους στο διαρκές κύμα ανατιμήσεων. Όταν το 26,4% των ελληνικών νοικοκυριών επιβαρύνεται υπερβολικά από το κόστος στέγης και η ενέργεια παραμένει στα ύψη, τα 15–20 ευρώ της «αύξησης» δεν φτάνουν ούτε για τα φάρμακα της εβδομάδας.

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