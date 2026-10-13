Επίδομα θέρμανσης: Ο Πιερρακάκης ανακοίνωσε αύξηση κατά 30% σε σχέση με πέρσι – Αύριο η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης

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Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι ανακοίνωσε το μεσημέρι της Τρίτης ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.
«Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία, με την ενεργειακή κρίση να δοκιμάζει τις αντοχές των νοικοκυριών σε ολόκληρο τον κόσμο, προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες. Γι αυτό προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης με απευθείας επιδότηση στην αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρυσι. Μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια» τόνισε ο κ. Πιερρακάκης.
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