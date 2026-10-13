Συντάξεις Νοεμβρίου 2026: Πότε μπαίνουν τα χρήματα στους λογαριασμούς – Τι αλλάζει λόγω της 28ης Οκτωβρίου

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Η αργία της 28ης Οκτωβρίου ενδέχεται να επηρεάσει το χρονοδιάγραμμα της πληρωμής των συντάξεων, φέρνοντας νωρίτερα την πίστωση των ποσών στους τραπεζικούς λογαριασμούς.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο προγραμματισμός για τους συνταξιούχους της ΔΕΗ, του ΟΤΕ και του ΝΑΤ, καθώς και για όσους λαμβάνουν επικουρικές συντάξεις από το Δημόσιο.
Καθοριστικό ρόλο στο χρονοδιάγραμμα ενδέχεται να παίξει η εθνική εορτή της 28ης Οκτωβρίου, καθώς η τραπεζική αργία μπορεί να οδηγήσει σε προσαρμογές των ημερομηνιών καταβολής.
Εφόσον υπάρξουν αλλαγές στον προγραμματισμό, ορισμένοι συνταξιούχοι ενδέχεται να δουν τα ποσά στους λογαριασμούς τους νωρίτερα από το συνηθισμένο.
Δευτέρα 26/10: Κύριες – Μη Μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ) & Επικουρικές Μη Μισθωτών & Μισθωτών
Πέμπτη 29/10: Κύριες Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΔΗΜΟΣΙΟ) & Επικουρικές Δημοσίου
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