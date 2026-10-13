Πάνω από τα 105 δολάρια το Brent, στα 84 ευρώ το φυσικό αέριο

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Ελαφρώς πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου στις διεθνείς αγορές μετά την χθεσινή άνοδο, με τους επενδυτές να αναζητούν ορατότητα στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνει η συμφωνία μεταξύ Τραμπ και Πούτιν.

Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent υποχωρεί προς τα 105 δολάρια το βαρέλι στις συναλλαγές της Τρίτης (13.10.2026), τερματίζοντας ένα σερί ανόδου τριών συνεδριάσεων, καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν τον αντίκτυπο των ρωσικών εξαγωγών ντίζελ σε σχέση με τις κλιμακούμενες γεωπολιτικές εντάσεις.

Στο ίδιο μοτίβο και το αμερικανικού τύπου αργό WTI που υποχωρεί μεν, παραμένει ωστόσο πάνω από τα 92 δολάρια το βαρέλι.

Η Ρωσία ήρε εν μέρει τους περιορισμούς στις εξαγωγές ντίζελ στις 10 Οκτωβρίου, κατόπιν συμφωνίας με τις ΗΠΑ, συμβάλλοντας στην άμβλυνση των περιορισμών εφοδιασμού στις παγκόσμιες αγορές καυσίμων.

Ωστόσο, Αμερικανοί νομοθέτες υποστήριξαν ότι η συμφωνία του Προέδρου Τραμπ με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν φαινόταν να παραβιάζει τη νομοθεσία των ΗΠΑ που απαγορεύει τις εισαγωγές ρωσικής ενέργειας έως ότου η Μόσχα τερματίσει την επιθετικότητά της κατά της Ουκρανίας.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεσμεύτηκε επίσης να συνεχίσει τα πλήγματα κατά της Ρωσίας, καθώς η Μόσχα επιμένει να στοχεύει τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, παραβιάζοντας την «ενεργειακή εκεχειρία» που είχε ανακοινώσει προηγουμένως ο Τραμπ.

Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση Τραμπ αντιμετωπίζει αυξανόμενες πιέσεις να στηρίξει τη Σαουδική Αραβία στον αγώνα της κατά των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη που υποστηρίζονται από το Ιράν, μετά τις επιθέσεις με πυραύλους και drones στο κεντρικό αεροδρόμιο του Ριάντ.

Στα 84 ευρώ εδραιώνεται το φυσικό αέριο

Εντωμεταξύ, οι τιμές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου διατηρήθηκαν πάνω από τα 84 ευρώ ανά MWh, το υψηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο του 2022, καθώς οι αυξημένες επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ και οι κλιμακούμενες περιφερειακές εντάσεις ενέτειναν τις ανησυχίες για την ασφάλεια των προμηθειών LNG.

Από την περιοχή διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου LNG, με βάση στοιχεία πριν από τον πόλεμο, γεγονός που καταδεικνύει τη σοβαρότητα της κατάστασης. Ας σημειωθεί επίσης ότι παρά τη σταθερή αύξηση των ευρωπαϊκών αποθεμάτων φυσικού αερίου τις τελευταίες εβδομάδες, οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης είναι γεμάτες σε ποσοστό 73,75%, ποσοστό που παραμένει χαμηλότερο σε σχέση με τα επίπεδα της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Ωστόσο, αυτή η ανάκαμψη ενδέχεται να απειληθεί από τις προβλέψεις για χαμηλότερες θερμοκρασίες το φθινόπωρο, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε πρόωρη έναρξη της περιόδου θέρμανσης και επομένως αύξηση της κατανάλωσης φυσικού αερίου.

Την περασμένη εβδομάδα, οι διαχειριστές των ευρωπαϊκών δικτύων φυσικού αερίου δήλωσαν ότι το σύστημα διαθέτει την απαιτούμενη ευελιξία για την κάλυψη της ζήτησης κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Προειδοποίησαν όμως ότι τα περιορισμένα αποθέματα θα μπορούσαν να ρίξουν τα επίπεδα αποθήκευσης κάτω από το 30% έως το τέλος της χειμερινής περιόδου, αυξάνοντας έτσι την ευπάθεια της αγοράς σε ενδεχόμενα κύματα ψύχους προς το τέλος της σεζόν. Παράλληλα, ο Πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Ρωσία και η Ουκρανία συμφώνησαν σε ενεργειακή εκεχειρία με άμεση ισχύ, γεγονός που μετρίασε ορισμένες από τις ανησυχίες στην αγορά ενέργειας.

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