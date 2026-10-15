Alpha Bank: Εγγυημένος μισθός 2.300 ευρώ και υγειονομική φροντίδα για 5.500 γονείς εργαζομένων της τράπεζας

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Δύο παρεμβάσεις με άμεσο αντίκτυπο στους εργαζομένους και τις οικογένειές τους συνόδευσαν την παρουσίαση της νέας εταιρικής ταυτότητας της Alpha Bank. Η καθιέρωση ελάχιστου εγγυημένου μικτού μηνιαίου μισθού 2.300 ευρώ για συγκεκριμένες θέσεις στο δίκτυο καταστημάτων και η δημιουργία προγράμματος υγειονομικής φροντίδας για περίπου 5.500 γονείς εργαζομένων βρίσκονται στο επίκεντρο των ανακοινώσεων, τις οποίες χαιρετίζει ο Σύλλογος Προσωπικού της τράπεζας.

Οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της νέας εταιρικής ταυτότητας της Alpha Bank, τις βασικές κατευθύνσεις της οποίας ανέπτυξαν ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Βασίλης Ψάλτης, και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Δημήτρης Τσιτσιράγκος.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον ρόλο του δικτύου καταστημάτων, το οποίο βρίσκεται σε διαδικασία προσαρμογής στα νέα δεδομένα της τραπεζικής εξυπηρέτησης, με αυξημένες απαιτήσεις ως προς τη συμβουλευτική υποστήριξη ιδιωτών και επιχειρήσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η απόφαση για ελάχιστο εγγυημένο μικτό μηνιαίο μισθό 2.300 ευρώ στους χρηματοοικονομικούς συμβούλους ιδιωτών και επιχειρήσεων του δικτύου.

Ο Σύλλογος Προσωπικού Alpha Bank χαρακτηρίζει την εξέλιξη σημαντική, επισημαίνοντας ότι αναγνωρίζει τον ρόλο των εργαζομένων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της επικοινωνίας με τους πελάτες και καλούνται να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες απαιτήσεις του τραπεζικού περιβάλλοντος.

Υγειονομική κάλυψη για τους γονείς των εργαζομένων

Ξεχωριστή θέση στις ανακοινώσεις κατέχει το νέο πρόγραμμα «Silver Together», με το οποίο η τράπεζα επεκτείνει τις παροχές υγειονομικής φροντίδας στους γονείς των εργαζομένων της.

Το πρόγραμμα, που σύμφωνα με την ανακοίνωση αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη πρωτοβουλία αυτού του είδους στην ελληνική αγορά εργασίας, αφορά περίπου 5.500 δικαιούχους και περιλαμβάνει νοσοκομειακή περίθαλψη, ιατρικές υπηρεσίες και κατ’ οίκον επισκέψεις γιατρού.

Πρόκειται για παρέμβαση που διευρύνει το περιεχόμενο των εργασιακών παροχών, καθώς καλύπτει ανάγκες που δεν περιορίζονται στον ίδιο τον εργαζόμενο, αλλά συνδέονται με τη φροντίδα ηλικιωμένων μελών της οικογένειάς του.

Ο Σύλλογος Προσωπικού αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, υπογραμμίζοντας την ανθρώπινη και κοινωνική της διάσταση.

Ο ρόλος των εργαζομένων στη νέα περίοδο

Σύμφωνα με τον Σύλλογο, η παρουσίαση της νέας εταιρικής ταυτότητας αποτελεί συνέχεια μιας πολυετούς διαδικασίας μετασχηματισμού της Alpha Bank, στην οποία οι εργαζόμενοι έχουν συμβάλει ουσιαστικά.

Όπως επισημαίνει, η ενίσχυση των αποδοχών σε συγκεκριμένες θέσεις και η επέκταση της υγειονομικής μέριμνας στις οικογένειες των εργαζομένων συνδέουν τις επιχειρηματικές επιδιώξεις της τράπεζας με το ανθρώπινο δυναμικό της.

Για τον Σύλλογο, οι δύο αυτές πρωτοβουλίες αποτελούν θετικά στοιχεία της νέας περιόδου, με την προσδοκία η αναγνώριση της συμβολής των εργαζομένων να συνεχιστεί και στα επόμενα βήματα του μετασχηματισμού.

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