ΕΛΣΤΑΤ – Έρευνα FIES: Σε διατροφική φτώχεια 800.000 πολίτες – Στο 7,5% η ανεπάρκεια τροφής, αρνητικό ρεκόρ στη σοβαρή στέρηση

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Σε εφιαλτική πραγματικότητα για εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά εξελίζεται το κύμα της παρατεταμένης ακρίβειας, καθώς τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για την επάρκεια τροφής (βάσει της διεθνούς κλίμακας FIES) αποτυπώνουν μια βαθιά κοινωνική πληγή. Το 2025, το 7,5% του πληθυσμού στην Ελλάδα αντιμετώπισε μέτρια ή σοβαρή ανεπάρκεια τροφής, επιβεβαιώνοντας ότι η διατροφική ανασφάλεια δεν αποτελεί πλέον μεμονωμένο φαινόμενο, αλλά δομικό χαρακτηριστικό της ελληνικής κοινωνίας.

Αρνητικό ρεκόρ στη «σοβαρή ανεπάρκεια»

Ακόμη πιο ανησυχητικά είναι τα ευρήματα για τη σοβαρή ανεπάρκεια τροφής, η οποία άγγιξε το 1,7% του πληθυσμού — το υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί καθ’ όλη την περίοδο 2019-2025.

Πίσω από τους ψυχρούς στατιστικούς δείκτες κρύβεται μια σκληρή καθημερινότητα:

Τι σημαίνει μέτρια ανεπάρκεια: Νοικοκυριά που λόγω έλλειψης χρημάτων αναγκάζονται να παραλείπουν γεύματα, να καταναλώνουν μικρότερες ποσότητες φαγητού από τις αναγκαίες ή να αντικαθιστούν τα θρεπτικά τρόφιμα με φθηνές λύσεις χαμηλής διατροφικής αξίας.

Τι σημαίνει σοβαρή ανεπάρκεια: Πολίτες που δήλωσαν ότι πέρασαν μια ολόκληρη ημέρα χωρίς να φάνε απολύτως τίποτα, λόγω παντελούς έλλειψης οικονομικών πόρων.

Από το ελαιόλαδο στα σπορέλαια: Η βίαιη αλλαγή στο καθημερινό τραπέζι

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ έρχονται να κουμπώσουν με τις πρόσφατες έρευνες του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) και της ΕΛΣΤΑΤ για την περίοδο 2008-2025, οι οποίες αποτυπώνουν τη βίαιη φτωχοποίηση των καταναλωτών:

Η κατά κεφαλήν κατανάλωση ελαιολάδου κατέγραψε κατακόρυφη πτώση -40,2% (από 14,95 λίτρα σε 8,94 λίτρα), με τους πολίτες να στρέφονται στα φθηνότερα σπορέλαια (+4,9%).

Η κατανάλωση μοσχαρίσιου κρέατος μειώθηκε κατά 29,2%, ενώ η κατανάλωση πουλερικών αυξήθηκε κατά 31,9% ως λύση ανάγκης.

Την ίδια στιγμή, το «καπέλο» των μεσαζόντων στα ράφια φτάνει έως και το +202% (όπως στα ελληνικά όσπρια), εξανεμίζοντας το διαθέσιμο εισόδημα.

«Μαύρα σύννεφα» από το ΔΝΤ και ενεργειακό σοκ

Η κατάσταση απειλείται με περαιτέρω επιδείνωση, καθώς οι νεότερες προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) εκτιμούν ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα θα τρέξει με 4,2% το 2026, ξεπερνώντας τις αισιόδοξες κυβερνητικές εκτιμήσεις. Με την τιμή της μεγαβατώρας στο Χρηματιστήριο Ενέργειας να αγγίζει τα 224,57 ευρώ και το πετρέλαιο θέρμανσης να ξεκινά στα 1,55€/λίτρο, η ενεργειακή φτώχεια τροφοδοτεί άμεσα τη διατροφική κρίση.

Η σύγκριση με την Ευρώπη

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η μέτρια ή σοβαρή ανεπάρκεια τροφής διαμορφώνεται στο 7,4% και η σοβαρή στο 1,9%. Ωστόσο, στην Ελλάδα, η επιμονή των υψηλών τιμών στα τρόφιμα, η αισχροκέρδεια στην αλυσίδα τροφοδοσίας και η κατάρρευση της αγοραστικής δύναμης (με τους πραγματικούς μισθούς να παραμένουν μειωμένους έως και 35% σε σχέση με το 2009) εγκλωβίζουν σχεδόν 1 στους 10 πολίτες στην αβεβαιότητα του καθημερινού πιάτου.

Τα αποσπασματικά επιδόματα και οι προσωρινές μειώσεις 15 ημερών στα καύσιμα ελάχιστα αγγίζουν τον πυρήνα του προβλήματος. Χωρίς ουσιαστικούς ελέγχους στην αγορά, μείωση των έμμεσων φόρων στα βασικά αγαθά και πραγματική ενίσχυση των εισοδημάτων, η «αρχιτεκτονική της φτώχειας» θα συνεχίσει να διευρύνεται, αφήνοντας πίσω της μια κοινωνία σε διαρκή διατροφική ασφυξία.

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