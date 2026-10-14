Πετρέλαιο θέρμανσης: Ακριβότερο κατά 43 λεπτά από πέρυσι παρά τις επιδοτήσεις – Πόσα πληρώνουν τα νοικοκυριά

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Ακριβότερα έως και 645 ευρώ σε σχέση με πέρυσι θα πληρώσει ένα νοικοκυριό για να γεμίσει τη δεξαμενή του με 1.500 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης, παρά τη συνδυασμένη έκπτωση των 40 λεπτών ανά λίτρο από το κράτος και τα διυλιστήρια. Η φετινή περίοδος ξεκινά με σημαντικά υψηλότερες τιμές, ενώ οι νέες παρεμβάσεις περιορίζουν μεν τις αυξήσεις, αλλά δεν επαναφέρουν το κόστος στα περσινά επίπεδα.

Η σύγκριση είναι αποκαλυπτική. Στις 15 Οκτωβρίου 2025 η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης ήταν περίπου 1,12 ευρώ το λίτρο. Φέτος, με βάση τις εκτιμήσεις, η τιμή χωρίς τις εκπτώσεις θα προσέγγιζε το 1,95 ευρώ, ενώ μετά τις παρεμβάσεις αναμένεται να διαμορφωθεί γύρω στο 1,55 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και με τις επιδοτήσεις, το πετρέλαιο θα είναι ακριβότερο κατά 43 λεπτά ανά λίτρο, δηλαδή περίπου 38%, σε σχέση με την περσινή εκκίνηση.

Έως 860 ευρώ περισσότερα για την ίδια ποσότητα

Η πραγματική επιβάρυνση γίνεται πιο κατανοητή μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα, με βάση την περσινή τιμή των 1,12 ευρώ και τη φετινή εκτιμώμενη των 1,55 ευρώ.

Για 500 λίτρα, το κόστος αυξάνεται από 560 σε 775 ευρώ, δηλαδή επιπλέον 215 ευρώ.

Για 1.000 λίτρα, από 1.120 σε 1.550 ευρώ, με πρόσθετη επιβάρυνση 430 ευρώ.

Για 1.500 λίτρα, από 1.680 σε 2.325 ευρώ, δηλαδή 645 ευρώ περισσότερα.

Για 2.000 λίτρα, από 2.240 σε 3.100 ευρώ, με διαφορά 860 ευρώ.

Πρόκειται για ποσά που επιβαρύνουν απευθείας τον οικογενειακό προϋπολογισμό, χωρίς να συνυπολογίζονται οι υπόλοιπες ανάγκες θέρμανσης στη διάρκεια του χειμώνα.

Τι αλλάζει με το αυξημένο επίδομα

Η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% περιορίζει ένα μέρος της πρόσθετης επιβάρυνσης για τα νοικοκυριά που πληρούν τα κριτήρια.

Για παράδειγμα, μια οικογένεια που πέρυσι αγόρασε 1.000 λίτρα πληρώνοντας 1.120 ευρώ και έλαβε επίδομα 300 ευρώ είχε καθαρό κόστος 820 ευρώ. Φέτος, εάν αγοράσει την ίδια ποσότητα προς 1,55 ευρώ και δικαιούται αυξημένο επίδομα 390 ευρώ, το καθαρό κόστος ανεβαίνει στα 1.160 ευρώ.

Δηλαδή, παρά την αύξηση του επιδόματος, η οικογένεια θα πληρώσει 340 ευρώ περισσότερα από πέρυσι. Αντίστοιχα, νοικοκυριό που αγοράζει 1.500 λίτρα και δικαιούται επίδομα 500 ευρώ, αυξημένο φέτος στα 650 ευρώ, θα επιβαρυνθεί τελικά με 495 ευρώ περισσότερα σε σύγκριση με την περσινή περίοδο, εφόσον οι ποσότητες και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις παραμείνουν ίδιες.

Βενζίνη και diesel: Χωρίς ουσιαστική ανατροπή στις τιμές

Στα καύσιμα κίνησης η εικόνα είναι διαφορετική. Η κρατική επιδότηση των 15 λεπτών στο diesel είχε ήδη ενεργοποιηθεί για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου και διατηρείται στο ίδιο επίπεδο. Με την πρόσθετη έκπτωση των 5 λεπτών από τα διυλιστήρια, η συνολική παρέμβαση φτάνει τα 20 λεπτά ανά λίτρο.

Στην αμόλυβδη προβλέπεται επιδότηση 10 λεπτών ανά λίτρο από τις 17 Οκτωβρίου. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει αυτομάτως ότι οι οδηγοί θα δουν αντίστοιχη μείωση σε σχέση με τις τιμές που πληρώνουν σήμερα, καθώς η τελική τιμή επηρεάζεται και από τις μεταβολές της διεθνούς αγοράς.

Επομένως, για τη βενζίνη και το diesel δεν προκύπτει κάποια εγγυημένη συνολική αποκλιμάκωση των τιμών στα πρατήρια. Η σύγκριση των επιδοτήσεων γίνεται με τις τιμές που θα ίσχυαν χωρίς αυτές και όχι με τις προηγούμενες τιμές λιανικής.

Το μεγάλο ερωτηματικό μετά τις 31 Οκτωβρίου

Το σημαντικότερο ζήτημα αφορά τη διάρκεια των παρεμβάσεων. Οι επιδοτήσεις στην αντλία ισχύουν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, ενώ η περίοδος υψηλής κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης βρίσκεται ακόμη μπροστά.

Η αύξηση του επιδόματος κατά 30% αφορά ολόκληρο τον χειμώνα, με την πλατφόρμα αιτήσεων να αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου και την προκαταβολή να προβλέπεται έως τις 23 Δεκεμβρίου. Για τα νοικοκυριά, πάντως, το ουσιαστικό πρόβλημα παραμένει το ίδιο: ακόμη και με τη σημερινή επιδότηση, η αγορά της ίδιας ποσότητας πετρελαίου απαιτεί αισθητά περισσότερα χρήματα από πέρυσι. Και εφόσον δεν υπάρξει παράταση των μέτρων, το κόστος των επόμενων παραγγελιών θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από τις τιμές που θα επικρατούν στην αγορά.

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