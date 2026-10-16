EUROCERT: Ενισχύει τη διεθνή παρουσία της στις σιδηροδρομικές μεταφορές με συμμετοχή στην InnoTrans 2026

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Σε μια περίοδο κατά την οποία οι σιδηροδρομικές μεταφορές περνούν σε μια νέα εποχή, με την τεχνητή νοημοσύνη, την ψηφιοποίηση και τις αυξημένες απαιτήσεις ασφάλειας να αλλάζουν τα δεδομένα, η EUROCERT ενισχύει την παρουσία της στη διεθνή αγορά πιστοποίησης σιδηροδρομικών συστημάτων. Η συμμετοχή της στην InnoTrans 2026, στο Βερολίνο, αποτέλεσε ευκαιρία για την ανάδειξη της τεχνογνωσίας της, αλλά και για την ανάπτυξη επαφών με επιχειρήσεις και οργανισμούς του κλάδου.

Η διεθνής έκθεση, που πραγματοποιήθηκε από τις 22 έως τις 25 Σεπτεμβρίου, συμπλήρωσε φέτος 30 χρόνια από την πρώτη διοργάνωσή της, καταγράφοντας παράλληλα τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην ιστορία της. Συνολικά, 3.190 εκθέτες από 59 χώρες και 175.591 επαγγελματίες επισκέπτες από 128 χώρες βρέθηκαν στους εκθεσιακούς χώρους της Messe Berlin, δίνοντας το στίγμα των αλλαγών που συντελούνται στη διεθνή βιομηχανία μεταφορών.

Η τεχνολογία αλλάζει τις απαιτήσεις ασφάλειας

Η φετινή InnoTrans ανέδειξε τη μετάβαση του σιδηροδρομικού κλάδου σε περισσότερο ψηφιοποιημένα και αυτοματοποιημένα συστήματα. Η τεχνητή νοημοσύνη, η κυβερνοασφάλεια, οι νέες τεχνολογίες πρόωσης και οι ψηφιακές εφαρμογές βρέθηκαν στο επίκεντρο, με την παρουσίαση 180 παγκόσμιων πρεμιέρων.

Οι τεχνολογικές εξελίξεις, ωστόσο, δεν περιορίζονται στη βελτίωση των επιδόσεων των τρένων ή στη μείωση του ενεργειακού τους αποτυπώματος. Δημιουργούν παράλληλα νέες απαιτήσεις για την αξιολόγηση της ασφάλειας, τη συμβατότητα διαφορετικών συστημάτων και τη συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Σε αυτό ακριβώς το πεδίο επικεντρώνεται η δραστηριότητα της EUROCERT, η οποία παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες αξιολόγησης και πιστοποίησης σιδηροδρομικών έργων, υποδομών και τροχαίου υλικού.

Οι επαφές με τη διεθνή σιδηροδρομική αγορά

Με δικό της εκθεσιακό χώρο στην InnoTrans, η EUROCERT είχε τη δυνατότητα να παρουσιάσει τις υπηρεσίες της σε εκπροσώπους κατασκευαστικών εταιρειών, προμηθευτών εξοπλισμού, διαχειριστών υποδομών και άλλων φορέων της σιδηροδρομικής αγοράς.

Οι συναντήσεις επικεντρώθηκαν στις σύγχρονες απαιτήσεις πιστοποίησης και αξιολόγησης συμμόρφωσης, καθώς και στις δυνατότητες συνεργασίας σε έργα που συνδέονται με τον εκσυγχρονισμό των μεταφορών.

Η εταιρεία διαθέτει εμπειρία σε σιδηροδρομικά έργα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έχοντας αναπτύξει δραστηριότητα σε έναν τομέα όπου η ανεξάρτητη τεχνική αξιολόγηση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ασφαλή λειτουργία των υποδομών.

Το στοίχημα της διαλειτουργικότητας

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η διαλειτουργικότητα, δηλαδή η δυνατότητα διαφορετικών σιδηροδρομικών συστημάτων και τεχνολογιών να λειτουργούν μεταξύ τους με ασφάλεια και χωρίς τεχνικούς περιορισμούς.

Για την ευρωπαϊκή αγορά, όπου επιδιώκεται η ενίσχυση των διασυνοριακών σιδηροδρομικών συνδέσεων, η συμμόρφωση με κοινές τεχνικές προδιαγραφές αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την υλοποίηση νέων έργων και τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων δικτύων.

Η παρουσία της EUROCERT στη διοργάνωση εντάσσεται στην προσπάθεια διεύρυνσης της διεθνούς δραστηριότητάς της, με έμφαση στις υπηρεσίες τεχνικής αξιολόγησης, ελέγχου και πιστοποίησης.

Καθώς οι επενδύσεις στις σιδηροδρομικές υποδομές συνοδεύονται από αυξανόμενη τεχνολογική πολυπλοκότητα, η ανάγκη για ανεξάρτητους φορείς πιστοποίησης ενισχύεται. Για τη EUROCERT, το ζητούμενο της επόμενης περιόδου είναι η αξιοποίηση της υφιστάμενης τεχνογνωσίας και των διεθνών επαφών της σε νέες συνεργασίες και έργα, σε μια αγορά όπου η ασφάλεια και η αξιοπιστία παραμένουν αδιαπραγμάτευτες προϋποθέσεις.

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