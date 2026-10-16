Κυνουρία: Δύο νέοι κόμβοι συνδέουν τη βιώσιμη γεωργία με την καινοτομία και την τοπική επιχειρηματικότητα

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Η αντιμετώπιση της λειψυδρίας, η προστασία του εδάφους και η αναζήτηση νέων πηγών εισοδήματος για τους αγρότες βρίσκονται στο επίκεντρο μιας νέας πρωτοβουλίας στη Βόρεια Κυνουρία, που επιχειρεί να συνδέσει την αγροτική παραγωγή με την επιστημονική γνώση και την επιχειρηματικότητα. Πρόκειται για τη δημιουργία δύο κόμβων, του GAIA Hub στα Δολιανά και του BIOS Hub στο Άστρος, οι οποίοι φιλοδοξούν να προσφέρουν πρακτικές λύσεις σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί της περιοχής.

Οι δύο δομές εντάσσονται στο Thyrea Living Lab, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενου έργου GOV4ALL, και εγκαινιάστηκαν στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου, με τη συμμετοχή αγροτών, επιστημόνων, επιχειρηματιών και εκπροσώπων τοπικών φορέων.

Το ενδιαφέρον της πρωτοβουλίας βρίσκεται κυρίως στην προσπάθεια να περάσουν οι σύγχρονες πρακτικές βιώσιμης καλλιέργειας από τη θεωρία στο χωράφι, αλλά και να δημιουργηθούν εμπορικές ευκαιρίες για τα προϊόντα της περιοχής.

Από το χωράφι στο αναγεννητικό ελαιόλαδο

Στα Δολιανά, το GAIA Hub επικεντρώνεται στην ελαιοκαλλιέργεια, με στόχο τη βελτίωση της υγείας του εδάφους, την ορθολογικότερη διαχείριση του νερού και την εφαρμογή αναγεννητικών γεωργικών πρακτικών.

Η νέα δομή φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις του Αγροτικού Συνεταιρισμού Δολιανών και αναπτύσσεται με τη συμμετοχή του Συνεταιρισμού, της Afforest for Future, της Ακαδημίας Επιχειρηματικότητας και του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η προετοιμασία για την παραγωγή του πρώτου αναγεννητικού ελαιολάδου της περιοχής, μια προσπάθεια που συνδέει την αλλαγή των καλλιεργητικών μεθόδων με τη δυνατότητα δημιουργίας προϊόντων μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας.

Στην εναρκτήρια εκδήλωση συμμετείχαν 55 παραγωγοί και συνεργάτες, με τη συζήτηση να επικεντρώνεται στις προοπτικές συνεργασίας και εφαρμογής νέων μεθόδων στην τοπική παραγωγή.

Έρευνα και επιχειρηματικότητα στο Άστρος

Διαφορετικό αλλά συμπληρωματικό ρόλο αναλαμβάνει το BIOS Hub, το οποίο εγκαινιάστηκε στο Άστρος με τη συμμετοχή 68 εκπροσώπων από 17 οργανισμούς.

Η δομή επικεντρώνεται στην κυκλική βιοοικονομία, στην αξιοποίηση τοπικών πόρων, στην εκπαίδευση και στη δημιουργία νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Η Χριστιάνα Γαρδικιώτη, ιδρύτρια του Meraki People και πρέσβειρα του Thyrea Living Lab, παρουσίασε τον σχεδιασμό του κόμβου, ενώ στις εργασίες συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο καθηγητής Κώστας Καραντινινής, ο ερευνητής Νικόλαος Δικαίος, ο Δημήτρης Βολουδάκης από τον οργανισμό Νέα Γεωργία Νέα Γενιά και ο καθηγητής του ΕΜΠ Ευάγγελος Τοπάκας.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν η γεωργία άνθρακα, οι δυνατότητες εφαρμοσμένης έρευνας και η μεταφορά τεχνογνωσίας στους παραγωγούς.

Στις δραστηριότητες του BIOS Hub περιλαμβάνονται εκπαιδευτικά προγράμματα, εργαστήρια πειραματισμού, δράσεις γαστρονομίας και τουρισμού, καθώς και η δημιουργία σημείου προβολής και διάθεσης προϊόντων αναγεννητικής παραγωγής με δυνατότητα ιχνηλάτησης της προέλευσής τους.

Η λειτουργία των δύο κόμβων δημιουργεί τη δυνατότητα συνεργασίας ανάμεσα στην παραγωγή, την έρευνα και την αγορά. Ωστόσο, το ουσιαστικό αποτέλεσμα θα κριθεί από το κατά πόσο οι νέες πρακτικές θα υιοθετηθούν από τους αγρότες και θα μεταφραστούν σε χαμηλότερο κόστος, καλύτερη αξιοποίηση των φυσικών πόρων και πρόσθετο εισόδημα.

Για μια περιοχή όπου η αγροτική οικονομία αντιμετωπίζει τις πιέσεις της κλιματικής αλλαγής και του αυξανόμενου κόστους παραγωγής, η πρόκληση είναι οι δύο νέοι κόμβοι να εξελιχθούν σε εργαλεία καθημερινής υποστήριξης των παραγωγών και όχι απλώς σε χώρους ανταλλαγής ιδεών.

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