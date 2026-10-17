Η κατάργηση του λιγνίτη

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Μια φορά και έναν καιρό, σε μια κυριακάτικη επίσκεψη στα λιγνιτωρυχεία της Πτολεμαΐδας με τους πανεπιστημιακούς Ευθύμη Παπαδημητρίου και Άννα Βλάχου, και χάρη σε μια φιλική επαφή, παρακολουθήσαμε «σε περίληψη» το θέμα της εξόρυξης και επεξεργασίας λιγνίτη: Ένα πηγάδι βάθους 150 μέτρων και πλάτους 300, ένα φορτηγό γιγαντιαίου μεγέθους – οι ρόδες του είχαν περίπου το διπλάσιο ύψος ενός ανθρώπου –, ένα κινητό εργοστάσιο, ένας μηχανικός που οργάνωνε τη διαδικασία των εκρήξεων για την απόληψη λιγνίτη.

Μείναμε εκστατικοί μπροστά στο γεγονός, εγώ προσωπικά αναλογίστηκα κάτι που είχε συμβεί πριν από χρόνια και ήταν πραγματικά εκπληκτικό: Ήταν η αποκατάσταση μιας εξαντλημένης περιοχής λιγνίτη από τη ΔΕΗ, που τότε – 20 χρόνια πριν – πάνω στο φυλαγμένο χώμα και στην καλλιέργεια σιταριού βάσιζε την εγκατάσταση δένδρων και άλλων φυτών. Το θέαμα το οφείλω στον αείμνηστο φίλο μου Νίκο Στεφανή, που ήταν τότε μηχανικός στα ορυχεία.

Μαθαίνω τώρα ότι όλες οι χώρες της Ε.Ε. έχουν πάρει προθεσμία για τον λιγνίτη που φτάνει τα 10 χρόνια τουλάχιστον. Πάντως μια φορά κι έναν καιρό οι πολίτες της Πτολεμαΐδας άπλωναν τα ασπρόρουχά τους και τα έβγαζαν τρύπια – όμως χάρη στην αντιρρυπαντική τεχνολογία τα σώβρακα και τα άλλα παραμένουν ακέραια…

Η επιτροπή που ζητάει να μην ανατιναχθούν οι υπόλοιπες υποδομές – και συγκεκριμένα οι πέντε πύργοι ψύξης του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, πράγμα που σημαίνει για λίγα χρόνια τη διαφύλαξη κάποιων εφεδρειών για την ελληνική κοινωνία – επικαλείται την πραξικοπηματική απόφαση του κυρίου Μητσοτάκη: ο οποίος δεν έλαβε υπόψη του το προϊόν καμιάς επιτροπής ή ερευνητικού σώματος. Η επιτροπή υπογραμμίζει: Όλες οι αλλαγές είναι μη αντιστρεπτές!

Η ίδια επιτροπή αναφέρεται στα φωτοβολταϊκά που έχουν πλημμυρίσει την ελληνική ύπαιθρο, παρά την απόφαση περί μη χρήσης υψηλής γονιμότητας εδάφους για τέτοιες εγκαταστάσεις. Η υπόθεση θυμίζει την μνημονιακή περίοδο, όταν τα φωτοβολταϊκά που ξεκίνησαν από τις κυβερνήσεις με πολλά ταρατατζούμ υπέστησαν τρεις διαδοχικές μειώσεις της τιμής του προσφερόμενου ρεύματος, αποφέροντας μηδενικό κέρδος στους ιδιοκτήτες που είχαν παραδώσει τις στέγες τους. Τώρα πλέον τα φωτοβολταϊκά έχουν κατακλύσει τα πάντα, προσφέροντας ένα άθλιο θέαμα της ελληνικής περιφέρειας…

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